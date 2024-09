A fantástica descoberta de mais de 300 geoglifos em Nazca revelados com a ajuda da inteligência artificial

Os primeiros geoglifos em Nazca foram encontrados no início do século 20 - (crédito: Yamagata University Institute of Nazca)

Uma equipe de pesquisadores descobriu 303 novos geoglifos no deserto de Nazca, no Peru, quase dobrando o total conhecido dessas misteriosas criações com mais de 2.000 anos.

"O uso da inteligência artificial na pesquisa nos permitiu mapear a distribuição dos geoglifos com mais rapidez e precisão", disse o arqueólogo japonês Masato Sakai, da Universidade de Yamagata, apresentando os resultados das descobertas nesta semana, em Lima.

Entre as figuras descobertas estão geoglifos em relevo que representam humanoides, cabeças decapitadas e animais domésticos, ao contrário dos geoglifos tradicionais criados com linhas de grande escala que geralmente representam animais selvagens.

Os primeiros geoglifos em Nazca foram encontrados no início do século 20

Para descobrir estas 303 formações, explicaram os cientistas, foi analisada uma vasta quantidade de dados de imagens geoespaciais produzidas por aviões para identificar áreas prioritárias com prováveis ??geoglifos para estudos de campo.

Os geoglifos são divididos em geométricos e figurativos

Existem pelo menos cinco hipóteses sobre a finalidade dos geoglifos: astronômica, geométrica, agrícola, de comunicação ou de expressão artística.

A pesquisa foi publicada na revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos.

Geoglifos em relevo, como este, tendem a se distribuir nas encostas para que possam ser vistos à distância.

As famosas Linhas de Nazca, reconhecidas como Patrimônio Mundial pela Unesco, têm formato de figuras geométricas e animais, que só podem ser apreciadas do céu.

As ferramentas de inteligência artificial têm sido fundamentais na pesquisa arqueológica onde os objetos de estudo estão desfocados, parcialmente obstruídos ou mesmo enterrados no subsolo.

Os primeiros geoglifos foram encontrados em 1927 nesta área misteriosa localizada a cerca de 400 quilômetros ao sul de Lima.

Dos 303 geoglifos figurativos recém-descobertos, 178 foram sugeridos individualmente pela inteligência artificial, enquanto o restante foi detectado como parte de um grupo.

Os cientistas estimam que os habitantes da civilização Nazca ocuparam a área de 200 a.C a 700 d.C