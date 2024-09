Morre aos 89 atriz Maggie Smith, de 'Downtown Abbey' e 'Hary Potter'

A atriz Maggie Smith, estrela dos filmes Harry Potter e Downton Abbey, morreu aos 89 anos.

Em nota, seus filhos disseram que ela morreu de forma pacífica no hospital na manhã de sexta-feira (27/9).

Considerada uma lenda do palco e do cinema no Reino Unido, ela ganhou dois Oscars durante sua carreira - por A Primavera de uma Solteirona em 1970 e Califórnia Suite em 1979.

Nascida em Ilford, na Inglaterra, em 28 de dezembro de 1934, Margaret Natalie Smith era filha de um patologista.

Com a guerra se aproximando, a família se mudou para Oxford.

Ela fez sua estreia como atriz em 1952 e teve uma carreira de seis décadas.

Ela começou no teatro como atriz substituta no Oxford Repertory. Sua companhia se mudou para um pequeno teatro em Londres em 1955, onde atraiu a atenção do produtor americano Leonard Stillman, que a escalou para New Faces, que estreou na Broadway em junho de 1956.

No cinema, o papel que lhe trouxe fama internacional veio em 1969, quando ela interpretou a professora rebelde em A Primavera de uma Solteirona. O papel lhe rendeu um Oscar de melhor atriz.

Ao longo de sua carreira, ele participou de diversos sucessos de bilheteria, como Mudança de Hábito, ao lado de Whoopi Goldberg.

Um de seus papéis mais marcantes é o da professora McGonagall na saga Harry Potter.

Em nota nesta sexta-feira, os seus filhos, Toby Stephens e Chris Larkin, disseram: "É com grande tristeza que temos que anunciar a morte de Maggie Smith."

"Ela faleceu pacificamente no hospital na manhã de sexta-feira, 27 de setembro. Uma pessoa intensamente reservada, ela estava com amigos e familiares no final. Ela deixa dois filhos e cinco netos amorosos que estão arrasados pela perda de sua extraordinária mãe e avó."

"Agradecemos por todas as suas mensagens gentis e de apoio e pedimos que respeitem nossa privacidade neste momento."