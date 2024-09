Por que o lado 'sujo' de um furacão pode ser até 50% mais forte que o lado 'limpo'

Helene, que atingiu a Flórida como um furacão de categoria quatro, agora enfraqueceu para uma tempestade tropical à medida que se move mais para o interior da Geórgia, de acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. Especialistas estão tentando prever o caminho que o ciclone seguirá.

Até o momento há registros de que uma pessoa morreu na Flórida, por causa da queda de uma placa de trânsito, e duas pessoas morreram na Geórgia.

Em tempestades tropicais, a localização é importante para saber quais danos são esperados, especialmente se você estiver no lado "sujo" de um furacão, onde os ventos podem ser até 50% mais fortes.

Furacões podem ser difíceis de prever. A velocidade e o caminho de um furacão dependem de uma interação complexa entre a tempestade e suas próprias circulações internas, e a atmosfera da Terra.

Sistemas de alta e baixa pressão podem alterar a velocidade e o caminho de um furacão, enquanto o ar no qual o furacão está inserido e viajando está constantemente se movendo e mudando.

Eles normalmente se movem a uma velocidade de 15 a 20 mph (24 a 32 km/h), mas alguns permanecem — causando chuvas devastadoramente pesadas e inundações. Eles podem acelerar — atingindo 60 mph (97 km/h) e viajar em linha reta, ou podem oscilar e fazer loops.

Furacões também têm um lado direito e um lado esquerdo — no hemisfério norte, conhecidos como lado "sujo" e "limpo", respectivamente. Mas se você estiver no hemisfério sul, os lados trocam — o lado esquerdo se torna o lado sujo, porque os ventos do furacão giram em espiral em torno de seu centro em um movimento no sentido horário, ao contrário do hemisfério norte, onde eles giram em espiral no sentido anti-horário.

Robert Rogers, meteorologista do Laboratório Meteorológico e Oceanográfico do Atlântico da Noaa, em Miami, Flórida, explica por que os furacões têm um lado sujo.

Reuters Um homem caminha na chuva com sacolas de mantimentos enquanto o furacão Helene se intensifica antes de sua esperada chegada em Big Bend, na Flórida, em Apalachicola, Flórida, EUA, 26 de setembro de 2024.

Por que os furacões têm um lado mais perigoso que o outro?

Geralmente, um lado de um furacão tem ventos mais fortes do que o outro lado – chamamos isso de um tipo de assimetria.

Há várias razões para isso, mas a principal razão é porque o movimento da tempestade é adicionado à circulação de fundo do furacão.

No hemisfério norte, isso significa que os ventos tendem a ser mais fortes no lado direito da direção do movimento da tempestade. Da mesma forma, os ventos tendem a ser mais fracos no lado esquerdo da direção do movimento.

O lado sujo é o lado com os ventos mais fortes, no lado direito do movimento da tempestade. O lado limpo é o lado esquerdo do movimento da tempestade – novamente, no hemisfério norte.

Por que o lado sujo é mais perigoso e em que medida?

É mais perigoso porque é onde os ventos são mais fortes.

Às vezes, os ventos podem ser até 50% mais fortes no lado sujo do que no lado limpo, particularmente se a tempestade estiver se movendo rapidamente, por exemplo, 15 a 20 mph (24 a 32 km/h).

Outra razão pela qual pode ser perigoso no lado sujo é porque, ao tocar o chão, esse é o lado onde a água está sendo empurrada para a frente, resultando em maior maré de tempestade.

Reuters

Essa diferença é mais destacada em alguns furacões do que em outros?

A diferença é mais pronunciada para furacões de movimento rápido.

Podemos prever o quão pior será o lado sujo?

Modelos de computador são amplamente capazes de prever assimetrias na estrutura, como a variação do vento no furacão. Então, pode ser previsto razoavelmente bem.

O que as pessoas devem fazer para se preparar caso a previsão seja de que elas sofrerão o impacto do lado sujo?

Você deve se preparar para condições piores, como ventos, tempestade, possivelmente chuva e clima severo. Como o campo de vento geralmente se estende por uma área maior no lado sujo, você também deve esperar que as condições se deteriorem mais cedo do que se você estiver no lado limpo.

Este lado sujo está relacionado às mudanças climáticas? Está se tornando mais perigoso ou é difícil dizer?

Como o lado sujo versus limpo é amplamente determinado pelo movimento do furacão, não está claro se a mudança climática está piorando o lado sujo.

Na medida em que a mudança climática muda a velocidade do movimento do furacão, isso pode afetar o lado sujo.

No mínimo, algumas pesquisas sugeriram que a velocidade do movimento do furacão está diminuindo com a mudança climática. Essa relação ainda está sendo debatida na comunidade, no entanto.

Leia a versão original desta reportagem (em inglês) no site BBC Future.