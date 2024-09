Israel bombardeia alvos usados por rebeldes huthis no Iêmen

As Forças de Defesa de Israel (IDF) bombardearam, neste domingo (29/9), alvos nas cidades portuárias de Hodeidah e de Ras Isa, no Iêmen, a 1.800km do território israelense. De acordo com as IDF, dezenas de aeronaves da Força Aérea, incluindo caças, aviões para reabastecimento no ar e aviões espiões, participaram da operação, que atingiu locais utilizados pelos rebeldes separatistas huthis nos recentes ataques a Israel.



Segundo informações da rede Al Masirah — controlada pelos insurgentes —, os bombardeios foram "massivos". Vale lembrar que os huthis são aliados do Irã (assim como do movimento libanês Hezbollah e do grupo palestino Hamas). Eles atacam Israel em "solidariedade" aos palestinos, desde que a guerra eclodiu em Gaza. Somente neste mês, os huthis lançaram três mísseis balísticos em direção a Israel. Os bombardeios ocorrem enquanto as IDF mantêm os ataques ao Líbano e sinalizam o risco de uma escalada do conflito no Oriente Médio.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram parte dos ataques israelenses.

Em nota, o Exército israelense deu a dimensão dos ataques. "As IDF atacaram centrais elétricas e um porto, que são usados para importar petróleo. Por meio da infraestrutura alvejada e dos portos, o regime dos huthis transferem armas iranianas para a região, assim cimo suprimentos para fins militares, incluindo petróleo".