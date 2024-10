Como Israel consegue se proteger de mísseis do Irã com Domo de Ferro

Dezenas de mísseis foram lançados pelo Irã na noite desta terça-feira ( 1/10), no horário local, contra o território israelense. Mas desde o começo da ofensiva não há nenhum registro confirmado de que mísseis tenham atingido áreas habitadas.

Especialistas dizem que isso ocorre graças ao sistema de defesa antimísseis de Israel, o Domo de Ferro, segundo correspondentes da BBC em Jerusalém.

O sistema usa radares para rastrear foguetes e pode diferenciar entre aqueles que têm probabilidade de atingir áreas construídas e aqueles que não têm.

Entenda a seguir como funciona o Domo de Ferro, que também tem sido uma ferramenta de Israel contra foguetes disparados pelo Hamas a partir de Gaza.

Como funciona o Domo de Ferro?

O Domo de Ferro foi projetado para proteger contra armas de curto alcance e opera em todas as condições climáticas.

Foguetes interceptadores são disparados apenas contra mísseis que deverão atingir áreas povoadas, segundo os responsáveis.

O sistema consiste em baterias localizadas em Israel, cada uma com três a quatro lançadores que podem disparar 20 mísseis interceptadores. Existem versões fixas e móveis do sistema.

Os interceptores são lançados verticalmente a partir dessas unidades móveis ou estacionárias. Eles então detonam os mísseis no ar.

Quando o Domo de Ferro foi usado pela primeira vez?

Getty Images Imagem de maio de 2023 mostra lançamento de míssil a partir do Domo de Ferro israelense

O sistema foi desenvolvido após o conflito de 2006 entre Israel e o Hezbollah, grupo militante baseado no sul do Líbano.

O Hezbollah lançou milhares de foguetes contra Israel, causando enormes danos e matando dezenas de cidadãos.

Em resposta, Israel disse que desenvolveria um novo escudo de defesa antimísseis.

O Domo de Ferro foi criado pelas empresas israelenses Rafael Advanced Defense Systems e Israel Aerospace Industries, com apoio dos Estados Unidos.

O sistema foi especialmente concebido para ajudar a combater armas rudimentares, como foguetes disparados de Gaza.

O sistema foi usado pela primeira vez em combate em 2011, quando derrubou um projétil disparado da Faixa de Gaza.

Em 2019, os EUA anunciaram que comprariam e testariam algumas baterias do Domo de Ferro.

O Domo de Ferro teria derrubado entre 85% e 90% dos mísseis lançados pelo Hamas no conflito na Faixa de Gaza neste ano.

No entanto, de acordo com Yonah Jeremy Bob, analista de inteligência do Jerusalem Post, o sistema pode ser eficiente contra ataques do Hamas, mas poderia ter mais dificuldades com organizações como o Hezbollah, capaz de lançar mais mísseis em menos tempo.