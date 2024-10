Irã diz que ataque com míssil balístico contra Israel foi 'legítima defesa'

Jovens observam míssel do Irã disparado contra Israel - (crédito: Zain Jaafar/AFP)

O ministro das Relações Exteriores do Irã descreveu o ataque com mísseis balísticos contra Israel como autodefesa. Abbas Araghchi fez os comentários em uma entrevista à televisão estatal iraniana na quarta-feira, 2, em Teerã.

"Enviamos uma mensagem ao lado americano por meio da Embaixada Suíça, sugerindo que não se envolvam na história", disse Araghchi. "Confrontaremos e responderemos a qualquer terceiro que entre em qualquer operação contra nós em apoio ao regime sionista e teremos uma resposta esmagadora".

Leia também: Israel ameaça atacar Irã após ser alvo de chuva de mísseis balísticos

Ele também reiterou que a resposta do Irã a Israel será "mais dura" se Israel atacar o Irã para revidar os mísseis de terça.

Segundo os militares israelenses, o Irã disparou cerca de 180 mísseis, mas a maioria foi interceptada pela defesa aérea. Outros caíram no centro e no sul do país, acrescentaram.

Os israelenses foram orientados a se protegerem em abrigos antiaéreos por mais de uma hora, enquanto durou o ataque. Não houve relatos imediatos de vítimas em Israel, mas um palestino foi morto por estilhaços do míssil na Cisjordânia ocupada.

O ataque derrubou a suposição israelense de que o Irã havia sido dissuadido pelos danos cada vez maiores de Israel contra o Irã e seus aliados nos últimos meses. Desde julho, Israel matou o líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, na capital iraniana, e assassinou o líder do Hezbollah, Hasan Nasrallah, em Beirute.