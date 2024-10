A aposta do Irã ao atacar Israel após seus aliados serem humilhados

Um cartaz proclamando “O começo do fim do Sionismo” foi pendurado em um edifício em Teerã logo após o ataque - (crédito: Wana/Reuters)

Maj-Gen Hossein Salami, comandante-chefe do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC, na sigla em inglês), estava em frente a um grande cartaz em uma sala de guerra enquanto usava um telefone para ordenar o lançamento de cerca de 200 mísseis balísticos contra Israel na noite desta terça-feira (1/10), de acordo com um vídeo publicado pela mídia iraniana.

O cartaz mostrava fotos de três homens cujas mortes o Irã buscava vingar com o ataque: o líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, que foi morto em Teerã em julho em um ataque que o Irã atribuiu a Israel; o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah; e o comandante das operações da Força Quds do IRGC, Brig-Gen Abbas Nilforoushan.

Nasrallah e Nilforoushan foram mortos na semana passada, em um ataque aéreo israelense em Beirute.

O IRGC afirmou que mísseis hipersônicos levaram 12 minutos para chegar a Israel e atingiram com sucesso alvos, incluindo três bases aéreas israelenses e a sede da agência de espionagem Mossad.

No entanto, as Forças de Defesa de Israel (IDF) disseram que a maioria dos mísseis foi “interceptada por Israel e uma coalizão defensiva liderada pelos Estados Unidos”, e que houve um “pequeno número de acertos” no centro e sul de Israel.

Logo após o ataque, um grande cartaz foi erguido na Praça Palestina, em Teerã, apresentando mísseis voando em direção a edifícios em forma de Estrela de Davi e as palavras "O começo do fim do Sionismo".

Wana/Reuters Um cartaz proclamando “O começo do fim do Sionismo” foi pendurado em um edifício em Teerã logo após o ataque

O Irã parecia demonstrar contenção após o assassinato de Haniyeh, o líder político do Hamas. No entanto, a inércia se tornou uma fonte de humilhação quando Israel desferiu uma série de golpes devastadores contra o Hezbollah, aliado regional mais próximo e antigo do Irã, que culminou no ataque aéreo de sexta-feira (28/9) que matou Nasrallah e Nilforoushan.

Armas, treinamento e financiamento iranianos foram fundamentais para a transformação do Hezbollah na força armada e ator político mais poderoso do Líbano, desde que o IRGC ajudou a estabelecer o grupo na década de 1980.

Os líderes iranianos esperavam que uma guerra de atrito com o Hezbollah ajudasse a desgastar o exército israelense, que ainda luta contra o Hamas em Gaza.

Eles também confiavam no Hezbollah com seu enorme arsenal de foguetes e mísseis para servir como dissuasor contra ataques diretos de Israel às instalações nucleares e de mísseis do país.

O presidente Masoud Pezeshkian, eleito em julho, acusou Israel de tentar provocar o Irã em uma guerra regional que também envolveria os EUA.

"Também queremos segurança e paz. Foi Israel que assassinou Haniyeh em Teerã", disse durante uma visita ao Catar.

"Os europeus e os EUA disseram que, se não agíssemos, haveria paz em Gaza em uma semana. Esperávamos que eles trouxessem paz, mas as matanças aumentaram."

Conservadores linha-dura

Muitos conservadores linha-dura no Irã estavam desconfortáveis com a falta de ação do país contra Israel.

Vários comentaristas na TV estatal – que é controlada pelo Líder Supremo, aiatolá Ali Khamenei, e pelo IRGC – argumentaram que a decisão de não buscar vingança pelo assassinato de Haniyeh havia encorajado o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, a atacar os interesses e aliados do Irã no Líbano.

Após o ataque com mísseis de terça-feira, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas iranianas, Maj Gen Mohammad Baqeri, afirmou que o tempo de "paciência e contenção" havia acabado.

"Atacamos locais militares e de inteligência em Israel e deliberadamente nos abstivemos de atingir locais econômicos e industriais", disse ele. "No entanto, se Israel retaliar, nossa resposta será mais contundente."

O ataque com mísseis reflete uma preocupação crescente entre os líderes iranianos de que permanecer em silêncio após os ataques de Israel os retrataria como fracos e vulneráveis, tanto domesticamente quanto aos olhos de seus aliados regionais no chamado "Eixo da Resistência", que inclui o Hezbollah e o Hamas, que controla a Faixa de Gaza.

'Guerra nas sombras'

Irã e Israel têm travado uma guerra nas sombras por décadas, aderindo a uma política de “sem guerra, sem paz”. No entanto, agora parece que esse status quo está terminando.

Israel prometeu responder severamente, com Netanyahu alertando que “o Irã cometeu um grande erro e pagará por isso”.

Também há indícios de uma mudança de tom e estratégia por parte dos EUA.

Em abril, o presidente Joe Biden pediu contenção após as forças israelenses e lideradas pelos EUA terem abatido a maioria dos 300 drones e mísseis que o Irã lançou contra Israel em retaliação a um ataque aéreo ao consulado iraniano na Síria, que matou vários comandantes importantes do IRGC.

Israel atendeu ao pedido dos EUA e respondeu lançando um míssil que atingiu uma bateria de defesa aérea iraniana no centro do Irã.

Mas desta vez o conselheiro de segurança nacional de Biden, Jake Sullivan, alertou que haveria "consequências graves" para o ataque iraniano e que os EUA "trabalharão com Israel para garantir que isso aconteça".

A mídia israelense afrimou que Israel estava se preparando para ataques retaliatórios contra o Irã "dentro de dias" e que eles teriam como alvo "locais estratégicos", incluindo as instalações vitais de petróleo do país.

As autoridades também alertaram que as instalações nucleares do Irã seriam atingidas se o país concretizasse sua ameaça de retaliar contra Israel.

Altos funcionários iranianos afirmaram que consideram sua retaliação pelo assassinato de Haniyeh, Nasrallah e Nilforoushan encerrada, a menos que sejam provocados ainda mais.

O ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, também disse que havia transmitido uma mensagem aos EUA através da embaixada suíça em Teerã alertando para “não intervir”.

Ele advertiu: "Qualquer terceiro país que ajudar Israel ou permitir que seu espaço aéreo seja usado contra o Irã será considerado um alvo legítimo".

Os EUA têm cerca de 40 mil soldados estacionados no Oriente Médio, muitos deles implantados no Iraque e na Síria. Essas tropas podem ser ameaçadas por milícias xiitas apoiadas pelo Irã em ambos os países.

O Irã agora deve se preparar para a resposta israelense e esperar que sua aposta produza os resultados esperados.