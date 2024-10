Asteroide que extinguiu dinossauros veio 'acompanhado' de outro que teria causado tsunami de 800 m de altura

O enorme asteroide que atingiu a Terra e exterminou os dinossauros há 66 milhões de anos não estava sozinho, segundo alguns cientistas.

Uma segunda rocha espacial menor caiu no mar na costa da África Ocidental, criando uma grande cratera durante a mesma época.

Teria sido um "evento catastrófico", dizem os cientistas, provocando um tsunami de pelo menos 800 metros de altura que atravessou o oceano Atlântico.

Uisdean Nicholson, da Universidade Heriot-Watt, encontrou pela primeira vez a cratera Nadir em 2022, mas uma nuvem de incerteza pairava sobre como ela realmente foi formada.

Agora, Nicholson e seus colegas têm a certeza de que a depressão de 9 quilômetros foi causada por um asteroide que atingiu o fundo do mar.

Eles ainda não conseguem datar exatamente o acontecimento, nem dizer se ocorreu antes ou depois do asteroide que deixou a cratera Chicxulub, com 180 quilômetros de largura, no México. Aquele acabou com o reinado dos dinossauros.

Mas os pesquisadores dizem que a rocha menor também surgiu no final do período Cretáceo, quando foram extintas. Ao colidir com a atmosfera da Terra, teria formado uma bola de fogo.

"Imagine que o asteroide estava atingindo Glasgow e você está em Edimburgo, a cerca de 50 km de distância. A bola de fogo teria cerca de 24 vezes o tamanho do Sol no céu – o suficiente para incendiar árvores e plantas em Edimburgo", diz Nicholson.

Uma explosão de ar extremamente alta teria se seguido, antes de um tremor sísmico do tamanho de um terremoto de magnitude 7.

Enormes quantidades de água provavelmente deixaram o fundo do mar e mais tarde caíram em cascata, criando impressões únicas no chão.

getty images Não há fotografias da cratera Nadir - mas a cratera Gosses Bluff, na Austrália, é semelhante

É incomum que asteroides tão grandes saiam do nosso sistema solar em direção ao nosso planeta com um curto espaço de tempo um do outro.

Mas os pesquisadores não sabem por que dois atingiram a Terra próximos um do outro.

O asteroide que criou a cratera Nadir media cerca de 500 metros de largura, e os cientistas acreditam que ele atingiu a Terra a cerca de 72 mil km/h.

O evento mais próximo que os humanos chegaram a esta escala foi o de Tunguska em 1908, quando um asteroide de 50 metros explodiu nos céus da Sibéria.

O asteroide Nadir tinha aproximadamente o tamanho de Bennu, que é atualmente o objeto mais perigoso orbitando perto da Terra.

A data mais provável em que Bennu poderia atingir a Terra é 24 de setembro de 2182, segundo a Nasa. Mas ainda é apenas uma probabilidade de 1 em 2.700.

Nunca houve um impacto de asteroide deste tamanho na história da humanidade, e os cientistas normalmente têm que estudar crateras erodidas na Terra ou imagens de crateras em outros planetas.

Para compreender melhor a cratera Nadir, Nicholson e a equipe analisaram dados 3D de alta resolução de uma empresa geofísica chamada TGS.]

A maioria das crateras está erodida, mas esta estava bem preservada, o que significa que os cientistas puderam examinar mais profundamente os níveis rochosos.

"Esta é a primeira vez que conseguimos ver o interior de uma cratera de impacto como esta. É realmente emocionante", diz Nicholson, acrescentando que existem apenas 20 crateras marinhas no mundo, mas nenhuma foi estudada em detalhe como esta.