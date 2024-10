Saiba quem são as 10 pessoas mais ricas do mundo em outubro

A plataforma X, do bilionário Elon Musk, conseguiu burlar a determinação imposta pelo Supremo - (crédito: (Photo by Alain JOCARD / AFP))

Elon Musk continua dono do título de homem mais rico do mundo. O empresário, dono da Tesla, Space X e X está no topo da lista dos 10 homens mais ricos do mundo em outubro, divulgada pela Forbes nessa terça-feira (1º/10).

Musk possui um patrimônio de US$ 266 bilhões (R$ 1,4 trilhão). O valor é US$ 23 bilhões (R$ 125 bilhões) maior que o mês passado.

O segundo lugar da lista é ocupado por Larry Ellison, presidente, diretor de tecnologia e o maior acionista da Oracle, uma multinacional de tecnologia e informática norte-americana. O empresário é dono do patrimônio de US$ 203,9 bilhões.

Jeff Bezos, dono da Amazon, está no terceiro lugar da lista, com um patrimônio no valor de US$ 202,6 bilhões. Confira abaixo a lista completa:

1 - Elon Musk, dono da Tesla, Space X e X: patrimônio de US$ 266,6 bilhões (R$ 2,4 trilhão)

2 - Larry Ellison, presidente da Oracle: US$ 203,9 bilhões (R$ 1,11 trilhão)



3 - Jeff Bezos, dono da Amazon: US$ 202,6 bilhões (R$ 1,10 trilhão)

4 - Mark Zuckerberg, cofundador do Facebook: US$ 198,8 bilhões (R$ 1,08 trilhão)



5 - Bernard Arnault e família, CEO e presidente da LVMH: US$ 188,5 bilhões (R$ 1,03 trilhão)

6 - Warren Buffett, dono da Berkshire Hathaway: US$ 144,2 bilhões (R$ 788,7 milhões)

7 - Larry Page, cofundador do Google: US$ 138,3 bilhões (R$ 756,5 milhões)

8 - Sergey Brin, cofundador do Google: US$ 132,4 bilhões (R$ 724,2 milhões)

9 - Amancio Ortega, cofundador da Inditex: US$ 131,1 bilhões (R$ 717,1 milhões)

10 - Steve Ballmer, ex-CEO da Microsoft: US$ 122,5 bilhões (R$ 670 milhões)