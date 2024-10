Bomba americana da 2ª Guerra explode em aeroporto japonês e abre cratera

Uma bomba americana não detonada da 2ª Guerra Mundial que estava enterrada em um aeroporto japonês explodiu na última quarta-feira, 2, deixando uma grande cratera em uma pista e causando o cancelamento de mais de 80 voos, disseram autoridades japonesas.

Ninguém ficou ferido e não havia aeronaves por perto quando a bomba explodiu no Aeroporto de Miyazaki, no sudoeste do Japão, disseram autoridades do Ministério de Transporte e Terras.

Uma investigação das Forças de Autodefesa e da polícia confirmou que a explosão foi causada por uma bomba americana de 500 libras e que não havia mais perigo. As autoridades estavam determinando o que causou sua detonação repentina.

Um vídeo gravado por uma escola de aviação próxima mostrou a explosão lançando pedaços de asfalto no ar como uma fonte. Vídeos transmitidos pela televisão japonesa mostraram uma cratera na pista com cerca de 7 metros de diâmetro e 1 metro de profundidade.

O secretário-chefe do gabinete, Yoshimasa Hayashi, disse que mais de 80 voos foram cancelados no aeroporto até o meio da tarde da quarta-feira.

O aeroporto disse que os danos na pista foram reparados durante a noite e os voos foram retomados nesta quinta-feira, 3, de manhã.

O Aeroporto de Miyazaki foi construído em 1943 como um antigo campo de treinamento de voo da Marinha Imperial Japonesa, de onde alguns pilotos decolavam em missões de ataque suicida.

Várias bombas não detonadas lançadas pelos militares dos EUA durante a Segunda Guerra Mundial foram desenterradas na área, disseram autoridades do Ministério da Defesa.

Centenas de toneladas de bombas não detonadas da guerra permanecem enterradas ao redor do Japão e às vezes são desenterradas em canteiros de obras.