Série 'Monstros', da Netflix: caso de irmãos Menéndez, que mataram pais, vai ser revisto

As condenações de Erik e Lyle Menendez, presos há mais de três décadas nos EUA por crime retratado na série Monstros - Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais, da Netflix, serão revisadas.

Os irmãos mataram José e Kitty Menendez em sua mansão em Beverly Hills, em 1989, em um ato que, segundo os promotores, tinha como objetivo herdar a fortuna do pai.

Na última quinta-feira, o promotor do condado de Los Angeles, George Gascón, afirmou que há "uma obrigação moral e ética" de revisar as provas apresentadas pelos irmãos no ano passado, alegando que foram abusados sexualmente pelo pai e que agiram em legítima defesa.

O caso voltou a despertar o interesse público desde o lançamento da série da Netflix, em setembro.

Durante o julgamento original, os promotores argumentaram que os assassinatos foram motivados pela ganância, alegando que os irmãos gastaram grande parte da herança em relógios Rolex, carros e imóveis de luxo antes de serem considerados suspeitos.

Essas acusações de gastos extravagantes, apresentadas em um julgamento televisionado amplamente assistido, tornaram o caso notório nos EUA.

O primeiro julgamento terminou com um júri empatado, após os irmãos Menendez alegarem anos de abuso.

Em um segundo julgamento, as alegações de abuso foram amplamente desconsideradas, e os irmãos foram considerados culpados e sentenciados à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, em 1996.

Na época dos assassinatos, Lyle Menendez tinha 21 anos e Erik Menendez, 18.

Em 2023, novas provas foram apresentadas, incluindo alegações de abuso por parte de José Menendez, feitas por um ex-integrante do grupo musical Menudo, além de uma carta de 1988 de Erik Menendez a sua prima, supostamente faz referência ao abuso cometido pelo pai.

PA Media Um drama polêmico da Netflix baseado nos crimes é estrelado por Nicholas Chavez como Lyle Menendez, Cooper Koch como Erik Menendez e Javier Bardem como seu pai, José Menendez

Essas novas informações reacenderam a campanha de alguns familiares e apoiadores para revisar o caso.

A série da Netflix, polêmica e baseada nos crimes, é estrelada por Nicholas Chavez como Lyle Menendez, Cooper Koch como Erik Menendez e Javier Bardem como José Menendez.

"Não há confirmação de nenhuma dessas informações", disse Gascón, principal promotor do condado de Los Angeles, em coletiva de imprensa. Ele continuou: "Neste momento, não estamos prontos para afirmar se acreditamos ou não nessas informações, mas estamos aqui para dizer que temos uma obrigação moral e ética de revisar o que está sendo apresentado a nós".

Gascón ressaltou que sua equipe "não está afirmando que houve algo de errado no julgamento original". Ele afirmou que a revisão pode levar a uma nova sentença ou a um novo julgamento. Uma audiência está marcada para 26 de novembro, informou a CBS News, parceira da BBC nos EUA.

Gascón revelou que seu escritório recebeu uma enxurrada de ligações após o lançamento da série na Netflix.

O drama gerou polêmica, com parentes dos irmãos alegando que eles foram "vitimizados por esse grotesco 'shockdrama'".

O criador da série, Ryan Murphy, defendeu o programa, chamando a reação negativa da família de "previsível, no mínimo".

Na quinta-feira, a estrela de reality show Kim Kardashian manifestou seu apoio aos irmãos, alimentando ainda mais o interesse renovado no caso.

"Eles não são monstros. São homens gentis, inteligentes e honestos", escreveu ela em um artigo para a NBC News.