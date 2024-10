Eleições municipais 2024: veja os resultados do 1º turno para prefeito e vereador na sua cidade - (crédito: BBC Geral)

O primeiro turno das eleições municipais acontece neste domingo, 6 de outubro. Os eleitores de 5.569 municípios escolherão seus prefeitos e vereadores, e um eventual segundo turno ocorrerá no dia 27 de outubro, exclusivamente para o cargo de prefeito.

Nesta página, a BBC News Brasil acompanhará a evolução das apurações e divulgará os resultados em tempo real. A contagem dos votos começa assim que as urnas forem fechadas.

Busque o seu município para saber o resultado na eleição para prefeito e vereador.

A votação começa às 8h e se encerra às 17h, de acordo com o horário de Brasília. É iImportante lembrar que não haverá votação no Distrito Federal, em Fernando de Noronha (PE) e para eleitores que residem no exterior.

Neste ano, 103 municípios brasileiros poderão ter segundo turno para a escolha de prefeito, já que possuem mais de 200 mil eleitores registrados, conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A segunda etapa do pleito ocorre quando nenhum candidato alcança a maioria absoluta dos votos no primeiro turno.