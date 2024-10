Kilmartin Glen, o monumento pré-histórico britânico mais antigo que Stonehenge e pirâmides do Egito

Esquecido por séculos, Kilmartin Glen, na região de Argyll, é uma das paisagens arqueológicas mais importantes do Reino Unido, mas a maioria das pessoas nunca ouviu falar dela.

Na estrada a noroeste de Glasgow (Escócia) através das colinas de Argyll, a civilização fica para trás e a paisagem se torna mais vazia de vida e histórias, mas apenas para olhos destreinados.

À medida que a estrada curva-se para o norte a partir da vila de Lochgilphead, a grande extensão de Kilmartin Glen aparece.

Essa já foi a Escócia vista pelos reis dos séculos 6 e 7 do antigo reino gaélico Dál Riata, e o pântano elevado recebe o visitante com colinas enrugadas, campos ocupados por ovelhas Blackface e florestas plantadas com carvalhos profundamente enraizados.

Mas olhe mais de perto — muito mais de perto ainda, à medida que a estrada curva em direção ao norte até a cidade portuária de Oban — e logo fica claro que Kilmartin Glen é um lugar onde há história em grande abundância. Pois este é o cenário de uma coleção pré-histórica de monumentos henge, marcos funerários, pedras eretas, câmaras de cisto, círculos de pedra e a mais densa concentração de sítios de arte rupestre na Reino Unido, com mais de 800 relíquias antigas na última contagem.

Essa multitude foi construída antes que os romanos e gregos chegassem, antes que as primeiras pirâmides fossem construídas há cerca de 4.700 anos e antes de Stonehenge, o outro grande monumento pré-histórico do Reino Unido.

As interpretações de Kilmartin Glen feitas por vários arqueólogos e antiquários concordam que se trata de um dos maiores tesouros da Reino Unido.

No entanto, o mais estranho é que a maioria das pessoas nunca ouviu falar dele.

Getty Images Surpreendentemente, a maioria dos sítios arqueológicos estão agrupados num raio de cerca de 10 km da cidade de Kilmartin

E, como descobri, as glórias do vale são o resultado de mais de 5.000 anos de história, mas também de uma batalha de décadas entre preservação e as forças da própria natureza.

Conheci o arqueólogo do museu, Aaron Watson, na entrada do novo Museu Kilmartin, que reabriu ao público no final de abril após uma reforma de 7,5 milhões de libras (cerca de R$ 50 milhões).

Logo depois, começamos nossa jornada de volta no tempo, sozinhos, e com um silêncio assustador se instalando sobre o vale.

"Ao contrário de tantos locais de patrimônio nessa escala, está tudo aberto e esperando para ser descoberto", disse Watson, enquanto saíamos do museu por uma trilha usada por caçadores-coletores neolíticos, agora pisoteada por vacas e pelo fazendeiro da vila em um quadriciclo.

"A sobreposição de paisagens ao longo do tempo é uma segunda natureza para os arqueólogos, mas é mais difícil de entender com novos olhos. Então, o que você está vendo tem 4.000 anos de história e, embora seja difícil imaginar hoje, já foi um local de sepultamento e ritual."

Vestido com uma jaqueta à prova de vento e água — parecendo um Indiana Jones escocês — Watson tem decodificado Kilmartin Glen desde que chegou para trabalhar aqui em meados da década de 1990 e é um guia entusiasmado para o tesouro de histórias pré-históricas de Argyll. Seu deleite com o que muitos veriam como pedras comuns varridas pelo vento e pela chuva era contagiante. A cada passo, ele imbuía a paisagem com um novo significado.

Ao lado de Kilmartin Glebe Cairn, um dos cinco grandes montes funerários que formam um vasto cemitério linear através do vale, discutimos rituais antigos de vida e morte.

Mais adiante em nosso circuito, no Temple Wood Stone Circle, que antecede o sepultamento do Rei Tutancâmon, falamos sobre os motivos espirais semelhantes a serpentes esculpidos na rocha. Em seguida, em uma reunião de pedras alinhadas, como dominós para gigantes, fiz a pergunta inevitável: por que colocar os monólitos de 3 metros de altura aqui?

Getty Images Acredita-se que os monólitos sejam as estruturas mais antigas do local, datando de cerca de 4.000 anos

"Para ser franco, há tantas coisas que ainda não sabemos", respondeu Watson. "Mas quanto mais trabalho aqui, mais percebo e mais ideias encontramos. É o vale que continua dando."

Por fim, em Nether Largie South Cairn, um memorial pré-histórico que parece uma covinha na paisagem, descemos para dentro de sua câmara funerária de pedra e entramos em um novo mundo de presságios, pistas e significados ocultos.

"Esta é a arqueologia da experiência sensorial", disse Watson, enquanto nos abaixamos para dentro da tumba de 5.000 anos. "Você pode ver como a luz muda. Ouça os ecos. Isso não é um monte de pedras. Provavelmente, é um antigo espaço transdimensional para transformar os vivos em outra coisa. E a nossa tarefa é trazer histórias como essas de volta à vida."

O que mais me impressionou foi o silêncio.

Mesmo que a sensação de ser carregado por Kilmartin Glen pelas forças do tempo seja forte, muitas dessas maravilhas arqueológicas só começaram a ser descobertas há relativamente pouco tempo. Os antiquários se interessam pela área desde 1800, mas foi somente na década de 1960 que dois voluntários locais, Marion Campbell e Mary Sandeman, realizaram o primeiro levantamento arqueológico.

Os olhos fixos no chão e eles descobriram locais esquecidos por séculos e coletaram um arquivo de artefatos neolíticos e da Idade do Bronze, incluindo vasos, potes de béquer, cerâmica, machados e pontas de flechas.

Desde então, a herança de Kilmartin Glen continuou a ser extraída do solo, centímetro por centímetro, e a maior parte dessas descobertas agora ajuda a traçar a linha do tempo dentro do novo museu.

A fundação começou no início dos anos 1990, quando Campbell passou sua coleção ao museu original e, desde então, extraordinários 22.000 artefatos foram reunidos.

Getty Images Kilmartin Glen também abriga cinco grandes cemitérios que formam um vasto cemitério ao longo do vale

Visitei as galerias com a diretora do museu, Sharon Webb, em uma prévia antes da reabertura, ambos um pouco desconcertados pelas salas de exposição sem visitantes.

De certa forma, o museu em si parecia um depósito esquecido: vitrines cobertas de poeira projetavam sombras, as luzes piscavam, iluminando cruzes medievais esculpidas e os ossos de um esqueleto humano de 4.000 anos. Para mim, não podia ser mais assustador. Entre outros destaques estavam ferramentas de quartzo e símbolos raramente vistos dos reis escoceses pré-históricos.

As exibições também pareciam uma história de advertência sobre a natureza frágil da existência humana e como devemos honrar as histórias de nossos ancestrais. Apropriadamente, os falantes de gaélico têm um provérbio para cavar no passado, e estava escrito em negrito em um painel informativo próximo: Cuimhnich air na daoine on dànaig u (Lembrar daqueles de quem você veio).

"O museu anterior era pequeno demais para conter todas essas histórias e as exibições agora ajudam a contextualizar a jornada que você pode fazer lá fora – então este é, em última análise, um museu do lugar", disse Webb, enquanto estávamos em frente a um copo que brilhava dourado.

"É engraçado quando falo com os moradores locais – eles frequentemente tropeçam em artefatos da Idade do Bronze enquanto caminham na floresta. Então nossa coleção continua crescendo."

De todos os detalhes estranhos sobre Kilmartin Glen, talvez o mais interessante seja que a maioria de seus sítios estão firmemente agrupados em um raio de seis milhas da vila de Kilmartin.

Mais evidências da civilização pré-histórica do vale existem em Achnabreck, um afloramento meio escondido que coroa uma colina sete milhas ao sul do novo museu.

Construído para se alinhar com o pôr do sol do meio do inverno, quando a luz baixa revela uma série de espirais com chifres, rosetas e marcações de anéis, Achnabreck é um dos maiores sítios de arte rupestre de seu tipo. É também um espaço que gera ainda mais perguntas.

Alguns especulam que as esculturas pré-históricas estão vivas com forças sobrenaturais e, novamente, não pude deixar de pensar de novo em Indiana Jones; desta vez, especificamente, Os Caçadores da Arca Perdida.

Getty Images Acredita-se que os anéis de Achnabreck tenham cerca de 5.000 anos

"Nossos ancestrais que esculpiram esses símbolos de pedra tinham uma compreensão do mundo muito diferente da nossa", Watson me disse, antes de eu deixar o museu.

"Acho que eles selecionaram rochas que poderiam aproveitar melhor a luz do inverno, mas isso é impossível conhecer, e essa discussão é frequentemente tão interessante quanto chegar a uma única interpretação."

Parado ali, apertando os olhos para ver a luz do inverno iluminar a rocha, suas formas surgindo como que por mágica, passei minha mão pelas texturas e assinaturas antigas da pedra fria.

Um estranho feitiço persistiu. Talvez, pensei, um deus celta estivesse lançando um olhar sobre mim neste refúgio de mito. Talvez, também, as histórias dos mortos surgissem de suas ondulações.

Então, um pouco assustado, refiz meus passos de volta para a estrada e toda essa pré-história mistificadora desapareceu de vista mais uma vez.

Leia a versão original desta reportagem (em inglês) no site BBC Travel.