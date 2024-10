O prefeito reeleito com vantagem recorde nas capitais

Em tempos de polarização e eleições acirradas, a cidade de Macapá vive uma realidade diferente.

O prefeito Antonio Paulo de Oliveira Furlan, o Dr. Furlan (MDB), de 51 anos, foi reeleito neste domingo (6/10) com uma larga vantagem — maior entre as capitais de todo o país.

O médico cardiologista foi escolhido para ser prefeito da capital amapaense com 85,07% dos votos nas eleições municipais.

Quem mais se aproximou foi o prefeito de Maceió, capital de Alagoas — João Henrique Caldas, conhecido como JHC (PL), foi reeleito com 83% dos votos.

Em Macapá, Paulo Lemos (PSOL) ficou em segundo lugar, com 9,8% dos votos, e, em terceiro, Aline (Republicanos), com 3,7%.

Dr. Furlan recebeu 204.291 votos — na eleição, foram 238.282 votos válidos no total, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Médico cardiologista e filho de brasileiros, Dr. Furlan nasceu na Costa Rica quando o pai dele, um engenheiro agrônomo paulista, viajou para fazer mestrado na América Central junto com a mulher dele.

Furlan se mudou para Belém aos 10 meses de idade, onde cresceu e se formou em medicina na universidade do Pará.

Ele viajou para o Pará a convite, para montar uma empresa de cirurgia cardiovascular.

Mas o que tornou o Dr. Furlan tão popular?

Apagão abre caminho para mudanças

Arquivo pessoal Professor da federal do Amapá diz que Dr. Furlan aproveitou desgaste de políticos tradicionais para ganhar visibilidade

Professor de ciência política na Universidade Federal do Pará (Unifap), Ivan Henrique de Mattos e Silva afirma que o primeiro fator apontado para justificar o sucesso de Dr. Furlan foi o derretimento do capital político das principais figuras que representavam o Estado do Amapá.

A partir de 2020, Dr. Furlan já demonstrava apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e passa a se aproximar dos políticos da família Alcolumbre, o que marca uma nova fase na carreira política dele.

Na época, nas eleições que ocorreram durante a pandemia, Dr. Furlan aparecia em terceiro nas pesquisas, atrás de João Capiberibe e José Alcolumbre.

Mas o Estado registrou um apagão que durou 22 dias e atingiu 13 dos 16 municípios. Isso causou uma calamidade social e mudou o cenário político drasticamente.

"Depois do apagão, paulatinamente, as principais figuras políticas do Estado foram perdendo força. Como a angústia social se elevou a um patamar talvez inédito, a tradução política foi o descontentamento com essas principais figuras que eram ligadas a esses problemas todos", explica o professor.

João cresceu nas pesquisas, conseguiu ir para o segundo turno em segundo lugar e venceu José Alcolumbre, assumindo a cadeira de prefeito.

De maneira cautelosa, continuou sua aproximação com o eleitorado bolsonarista.

"Embora ele tenha ensejado esse voto bolsonarista, o fato de que ele tem uma prefeitura muito bem avaliada possibilitou que se afastasse da disputa local da nacionalização do debate", afirma o professor.

Revitalizações, shows e simpatia nas redes

Divulgação Dr. Furlan faz dancinhas, imita memes e é ativo nas redes sociais

Dr. Furlan também é conhecido por sua habilidade nas redes sociais. Nas enchentes que atingiram Macapá em fevereiro deste ano, ele apareceu em vídeos ao lado da população.

O prefeito também aparece suado em diversas fotos, andando em ruas de terra em dias de sol usando camiseta. Ele também demonstra intimidade com as ferramentas digitais e costuma fazer dancinhas e piadas com os memes em alta.

O professor da Unifap afirma que o principal trunfo de Dr. Furlan é saber capitalizar todo tipo de ação que ele faz.

"Ele evoca mais ou menos o que [Fernando] Collor fazia em 89. A ideia da virilidade, ainda numa sociedade muito machista e patriarcal, da saúde física e da disposição. Os apoiadores dele o chamam de 'prefeitão'", conta Ivan Henrique de Mattos e Silva.

Mas não é apenas Dr. Furlan que é famoso nas redes. A mulher dele também grava diversos vídeos conversando com moradores, usando roupas simples e sempre sorrindo.

Ivan Henrique de Mattos e Silva, que também é vice-coordenador do Laboratório de Estudos Geopolíticos da Amazônia Legal (Legal), cita como outro ponto forte do Dr. Furlan a revitalização de praças locais públicos, além da inauguração novos espaços de vivência coletiva.

"Ele revitalizou parte da orla do rio Amazonas e reformou um dos principais pontos turísticos da capital, que é o monumento do Marco Zero. Ele construiu um complexo com praças, parque aquático público e esculturas que remontam à origem multicultural de Macapá. Ele deu uma outra cara para essa parte mais central da cidade", conta o professor.

O professor também cita que outra estratégia de sucesso do prefeito foi levar para Macapá grandes shows gratuitos diversas vezes ao ano. Essas apresentações, inclusive, atendem a públicos de diferentes espectros políticos, como Gusttavo Lima, mais ligado à direita, e Pabllo Vittar, à esquerda.

"Ele fez questão de aparecer, subir no palco, brincar, fazer dancinhas e cantar nesses shows. Ele transita muito bem nesse meio marketing digital”, diz.

Mesmo na política há mais de dez anos e tendo demonstrado apoio a Bolsonaro, ele ainda coneguir se lançar como um outsider.

"O Furlan conseguiu construir essa imagem de alguém de fora dessa disputa entre as principais famílias", diz.

A popularidade de Furlan parece blindada em relação a pontos negativos levantados contra sua gestão. A prefeitura foi alvo de uma operação da Polícia Federal por conta de irregularidades em licitações e isso não teve qualquer impacto na imagem dele, segundo o professor da Unifap.

Os principais questionamentos da oposição contra Furlan durante a corrida eleitoral foram supostos empréstimos feitos pela gestão que teriam endividado Macapá. Dr. Furlan também foi criticado por faltar a debates.

Mas nada disso parece o abalar, que já é visto como o virtual rival do Clécio (Solidariedade) que é o atual governador do Amapá.

"E vai para essa disputa com um capital gigantesco. O principal desafio dele vai ser seguir com o volume de mudanças na vida pública. É possível haver um certo desgaste, mas acho difícil alguém fazer frente a ele na disputa do governo do Estado em 2026", conclui o professor Ivan.