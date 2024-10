A reação de mãe de Diddy às acusações contra o rapper

A estrela deve retornar ao tribunal no final desta semana - (crédito: Getty Images)

A mãe de Sean "Diddy" Combs disse que está "arrasada e profundamente triste" pelas acusações contra seu filho, mas que são "mentiras".

O músico, conhecido por sucessos como I'll Be Missing You, de 1997, foi preso sob acusações de tráfico sexual e extorsão no mês passado. Ele está atualmente detido em um centro de detenção de Manhattan após ter sua fiança negada.

Em uma declaração, Janice Small Combs defendeu seu filho, dizendo que, embora ele tenha "cometido erros no passado, como todos nós", ele "não é o monstro que estão pintando".

"É de partir o coração ver meu filho julgado não pela verdade, mas por uma narrativa criada a partir de mentiras", ela escreveu.

A declaração foi atribuída a Small Combs e à família Combs, e foi emitida por sua advogada, Natlie G. Figgers.

Ela surge cinco dias depois de ter sido revelado que Combs poderia enfrentar mais de 100 novas acusações, de homens e mulheres, por suposta agressão sexual, estupro e exploração sexual.

O advogado do astro negou essas e todas as acusações anteriores, chamando-as de "falsas e difamatórias".

Ele enfrentou uma série de processos desde o ano passado, quando sua ex-parceira Cassie Ventura o acusou de estupro.

Combs negou as alegações, e o processo foi resolvido com um acordo fora do tribunal e arquivado.

No entanto, ele foi posteriormente foi processado por 12 outras mulheres, muitas das quais acusaram o rapper de drogá-las e agredi-las.

Agentes federais fizeram buscas nos imóveis de Combs em março.

Em seguida, em maio, um vídeo de Combs agredindo fisicamente Ventura em um quarto de hotel em 2016 foi divulgado pela imprensa.

Em sua declaração, Small Combs fez referência ao vídeo, dizendo que "não estava aqui para retratar meu filho como perfeito porque ele não é".

"Meu filho pode não ter sido totalmente sincero sobre certas coisas, como negar que já tenha sido violento com uma ex-namorada quando a filmagem do hotel mostrou o contrário", disse ela.

"Às vezes, a verdade e a mentira se tornam tão intimamente interligadas que se torna assustador admitir uma parte da história, especialmente quando essa verdade está fora do comum ou é muito complicada para ser acreditada."

"É por isso que acredito que a equipe jurídica do meu filho optou por resolver o processo da ex-namorada em vez de contestá-lo até o fim, resultando em um efeito rebote, pois o governo federal usou essa decisão contra meu filho, interpretando-a como uma admissão de culpa."

Combs havia se desculpado anteriormente pelo incidente que foi filmado. "Assumo total responsabilidade por minhas ações naquele vídeo. Fiquei enojado quando fiz isso. Estou enojado agora."

Getty Images A estrela deve retornar ao tribunal no final desta semana

Concluindo sua declaração, Janice Small Combs argumentou que "uma mentira não o torna culpado" de todas as outras "graves acusações levantadas contra ele".

"É realmente angustiante ver o mundo se voltar contra meu filho tão rápida e facilmente por mentiras e equívocos, sem nunca ouvir seu lado ou dar a ele a oportunidade de defesa", disse ela, acrescentando que acreditava que algumas de suas acusadoras eram motivadas por dinheiro.

Combs deve comparecer ao tribunal na quarta-feira (9/10), quando seus advogados pedirão que ele seja libertado sob fiança.

Ele teve a fiança negada anteriormente depois que os promotores argumentaram que ele representava "um risco significativo" para o julgamento que se aproximava.

Eles disseram a um juiz de Nova York que Combs "já havia tentado obstruir a investigação sobre este caso, contatando repetidamente vítimas e testemunhas".