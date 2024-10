Os 97 reféns que seguem desaparecidos um ano após o ataque do Hamas a Israel

Um ano após os ataques liderados pelo Hamas em Israel, um total de 97 reféns continuam desaparecidos.

De acordo com Israel, 251 israelenses e estrangeiros foram feitos reféns em 7 de outubro de 2023.

O número oficial de Israel para os mantidos em Gaza é 101 — isso inclui quatro pessoas feitas reféns em 2014 e 2015. Acredita-se que duas delas tenham morrido.

Estas são as histórias dos reféns que ainda estão sendo mantidos, que foram confirmadas pela BBC ou relatadas de forma confiável.

Esta lista é atualizada e os nomes podem mudar, pois algumas pessoas que acreditava-se estarem sequestradas foram confirmadas como mortas ou libertadas.

Última atualização em 7 de outubro de 2024.

Emily Damari, 28, que tem dupla nacionalidade britânica-israelense, foi feita refém no Kibutz Kfar Aza. Em um evento em Londres em 6 de outubro de 2024, sua mãe, Mandy, disse que os reféns libertados em novembro passado lhe contaram que tiveram contato com Emily em cativeiro.

Alexander (Sasha) Troufanov, 28, foi feito refém com sua mãe Lena, seu parceiro Sapir Cohen e sua avó, Irina Tati. Todos foram sequestrados no Kibutz Nir Oz enquanto passavam o sábado juntos. Irina, Sapir e Lena foram libertados em novembro de 2023.

Ariel Cunio, 27, e seu parceiro Arbel Yahud, 29, foram sequestrados no mesmo ataque a Nir Oz. Eitan Cunio, irmão de Ariel que escapou do Hamas, disse ao Jewish Chronicle que a última mensagem de Ariel dizia: "Estamos em um filme de terror".

David Cunio, 34, outro irmão de Ariel, também foi sequestrado em Nir Oz. A esposa de David, Sharon Aloni Cunio, e suas filhas gêmeas de três anos, Ema e Yuly, foram libertadas em novembro de 2023. A irmã de Sharon, Daniele Aloni, e sua filha de seis anos, Emilia, foram libertadas no mesmo mês.

Arquivo familiar Doron Steinbrecher enviou uma mensagem de voz a amigos durante o ataque do Hamas

Doron Steinbrecher, 31, uma enfermeira veterinária, estava em seu apartamento no Kibutz Kfar Aza quando o Hamas atacou. Às 10h30 do dia 7 de outubro, ela enviou uma mensagem de voz para amigos: "Eles chegaram, eles me pegaram".

Naama Levy, 20, foi filmada sendo colocada em um jipe, com as mãos amarradas atrás das costas. A filmagem foi divulgada pelo Hamas e amplamente divulgada nas redes sociais. De acordo com sua mãe, a adolescente tinha acabado de começar o serviço militar.

Yousef Zyadna, um fazendeiro beduíno de 53 anos, foi sequestrado do Kibutz Holit e levado para Gaza junto com seus filhos Hamza, 23, Bilal, 19, e sua filha, Aisha, 17. Aisha e Bilal foram libertados em novembro de 2023.

Ohad Ben Ami, 55, foi sequestrado de Be'eri com sua esposa, Raz. Mais tarde, ela foi libertada pelo Hamas.

Os irmãos gêmeos Gali e Ziv Berman, 27, foram levados de Kfar Aza. Ziv estava enviando mensagens para um amigo quando o ataque aconteceu. A família deles disse que os militares israelenses informaram que os irmãos estão sendo mantidos em Gaza.

O iraquiano Shlomo Mansour, 86, foi levado do Kibutz Kissufim, onde vivia e trabalhava em um galinheiro. Sua esposa, Mazal, conseguiu escapar.

Daniela Gilboa, 20, era uma soldada baseada no Kibutz Nahal Oz. Em julho de 2024, o Hamas divulgou um vídeo no qual ela apelou ao governo israelense para trazê-la junto aos demais reféns para casa.

O soldado Matan Angrest, 21, estava de serviço em 7 de outubro e presume-se que esteja em Gaza.

Eli Sharabi, 52, foi levado de Be'eri com seu irmão, Yossi, que já foi confirmado como morto. A esposa e as duas filhas de Eli foram assassinadas no ataque. Ofir Engel, o namorado da filha de Yossi, Yuval, também foi levado, mas liberado em 29 de novembro.

Agam Berger, 20, foi sequestrada de Nahal Oz. Ela foi vista sendo levada em vídeos divulgados pelo Hamas.

Edan Alexander, 20, é um cidadão israelense-americano que se ofereceu para se juntar ao exército israelense. Ele estava servindo perto da fronteira de Gaza na época do ataque do Hamas. A família de Edan disse que foi informada por autoridades israelenses que ele havia sido levado para Gaza como refém.

Matan Zanguaker, 24, foi levado com sua parceira Ilana Gritzewsky, 31, de Nir Oz. Ilana, uma cidadã mexicana, foi libertada em 30 de novembro de 2023.

Arquivo familiar A família de Eitan e Yair Horn acredita que eles foram levados do kibutz Nir Oz

Eitan Horn, 38, e seu irmão Yair, 46, ambos cidadãos argentinos, também estavam em Nir Oz no momento do ataque. Yair é um trabalhador da construção civil, enquanto Eitan trabalha na educação.

Keith Siegel, 65, e sua esposa Adrienne — conhecida como Aviva — foram levados de sua casa em Kfar Aza. Adrienne foi libertada em novembro de 2023.

Arquivo familiar Bipin Joshi estava estudando agricultura em Israel

Acredita-se que Bipin Joshi, 23, um estudante de agricultura nepalês, tenha sido levado do Kibutz Alumim. A família dele diz que recebeu confirmação da inteligência israelense de que seu telefone havia sido localizado em Gaza.

Oded Lifshitz, 84, um jornalista aposentado, foi levado como refém de Nir Oz. Sua esposa Yocheved também foi sequestrada, mas foi libertada em outubro de 2023.

Omer Neutra, um israelense-americano de 22 anos e neto de sobreviventes do Holocausto, estava servindo como comandante de tanque perto de Gaza quando o Hamas atacou. Os pais de Omer dizem que foram informados pela embaixada israelense que ele havia sido sequestrado.

Itzik Elgarat, 69, foi sequestrado de Nir Oz e supostamente baleado na mão durante o ataque. Seu telefone foi rastreado até Gaza após o ataque.

Gadi Moses, 80, também foi sequestrado de Nir Oz, onde trabalhava como especialista em agricultura. Seu parceiro, Efrat Katz, foi morto no ataque. Em setembro, sua família disse ao Times of Israel que não tinham ouvido nenhuma informação sobre ele desde dezembro de 2023, quando ele apareceu em um vídeo de propaganda do Hamas.

Nimrod Cohen, 20, foi levado de Nahal Oz. Depois que ele foi sequestrado, seu pai foi convidado para se encontrar com o papa Francisco em Roma, junto com outras famílias de reféns.

Arquivo familiar Tsachi Idan foi emboscado com sua esposa e filhos e depois levado embora

Tsachi Idan, 50, foi levado por homens armados do Hamas de sua casa em Nahal Oz. Seu filho mais velho, Maayan — que tinha acabado de fazer 18 anos — foi morto a tiros no ataque. Em agosto, a esposa de Tsachi, Gali, disse à TV dos EUA que a última notícia que teve sobre seu marido foi um relato de reféns libertados em novembro de 2023.

Yarden Bibas, 34, foi sequestrado de Nir Oz junto com sua esposa, Shiri, e seus dois filhos pequenos, Ariel e Kfir. Em uma entrevista à TV em junho, o ministro israelense Benny Gantz indicou que o governo sabia o que havia acontecido com a família Bibas, mas disse que não poderia fornecer detalhes ainda.

Arquivo familiar Karina Ariev estava na base militar de Nahal Oz, que foi uma das primeiras a ser atacada

Karina Ariev, uma soldada de 20 anos, estava servindo na base do exército de Nahal Oz quando foi sequestrada. Sua irmã Alexandra disse à BBC que ouviu tiros quando Karina a chamou durante o ataque e, mais tarde, viu um vídeo mostrando Karina sendo levada em um veículo.

Ofer Kalderon, 53, foi levado pelo Hamas de Nir Oz, junto com seus dois filhos, Erez e Sahar. Dois outros membros da família — Carmela Dan, de 80 anos, e sua neta, Noya, 12 — foram mortos no ataque. Em novembro de 2023, Erez e Sahar foram libertados.

Omri Miran, 47, foi sequestrado de Nahal Oz. Sua esposa, Lishay, disse que o viu pela última vez sendo levado embora em seu próprio carro. Ela e suas duas filhas pequenas não foram levadas com ele.

Liri Albag, 19, tinha acabado de começar o treinamento militar como vigia do Exército na base de Nahal Oz quando o Hamas atacou. A família dela diz que ela conseguiu passar mensagens de volta para eles por meio de reféns libertados.

Ohad Yahalomi, 50, foi sequestrado de Nir Oz, junto com seu filho de 12 anos, Eitan, que foi libertado durante o cessar-fogo de novembro.

Tal Shoham, 39, foi levado do Kibutz Be'eri. Sua esposa, Adi, seus dois filhos pequenos e sua sogra, dra. Shosham Haran, também foram capturados, mas libertados em novembro de 2023. O marido da dra. Haran, Avshalom, foi morto durante o ataque.

Jonathan Dekel-Chen O pai de Sagui Dekel-Chen não tem notícias dele desde que o Hamas atacou o kibutz onde ele morava

Sagui Dekel-Chen, 36, um cidadão americano-israelense, está desaparecido desde o ataque do Hamas em Nir Oz. Desde seu sequestro, sua esposa Avital deu à luz seu terceiro filho, uma menina chamada Shahar.

Várias pessoas foram sequestradas do festival de música Supernova no sul de Israel. Entre elas:

Omer Shem Tov, 21, inicialmente fugiu em seu carro, mas foi capturado quando tentou resgatar seus amigos, Maya e Itai Regev. Todos os três foram levados. Os irmãos Regev foram libertados em novembro de 2023, mas eles dizem que estavam com Omer em cativeiro.

Yosef Ohana, 24, estava no festival com um amigo, que disse à mãe que ele e Yosef permaneceram para ajudar as pessoas a escapar dos tiros antes de fugirem. Várias semanas após o ataque, a mãe de Yosef foi informada pelo exército israelense de que ele era um prisioneiro em Gaza.

Avinatan Or, 31, foi sequestrado junto com sua namorada, Noa Argamani. Ela foi resgatada do centro de Gaza em junho, e revelou que eles foram separados durante o sequestro.

Arquivo familiar Guy Gilboa-Dalal foi filmado em cativeiro em Gaza, diz sua família

Guy Gilboa-Dalal, 23, compareceu ao festival com seu irmão. Em junho, um refém não identificado liberado teria dito que eles foram mantidos em um quarto com Guy após sua captura.

Eitan Mor, 24, estava trabalhando como segurança no festival. Em junho, seu pai disse à rádio israelense que "o último sinal de vida" que sua família teve de Eitan foi quatro meses antes, mas ele não deu detalhes.

Alon Ohel, 23, é um cidadão sérvio que estava participando do festival. Imagens do Hamas o mostraram sendo levado como refém, mas sua mãe disse em agosto que não o viu nem ouviu falar dele desde então.

Maxim Kharkin, 36, foi convidado para o festival no último momento. Ele mandou mensagem para sua mãe duas vezes após o ataque, mas não foi visto nem ouvido falar dele desde então.

Segev Kalfon, 26, estava fugindo do festival, do outro lado da rodovia, quando foi capturado pelo Hamas.

Romi Gonen, 24, foi emboscada enquanto tentava escapar do festival Supernova. Sua mãe, Merav Leshem Gonan, discursou no Conselho de Direitos Humanos da ONU em junho, quando apelou por ajuda internacional para libertar os reféns.

Bar Kuperstein, 23, estava trabalhando no festival quando o ataque ocorreu. Sua família diz que o identificou em um vídeo de prisioneiros israelenses, postado pelo Hamas. Desde então, eles dizem que não tiveram mais informações.

Eliya Cohen, 27, e sua namorada inicialmente se esconderam dos agressores em um abrigo, mas ele foi descoberto e levado embora. Em junho, uma filmagem do Hamas foi divulgada mostrando o momento em que Cohen e outros foram feitos prisioneiros.

Elkana Bohbot, 35, tinha ido à festa com amigos e, antes de perder o contato, falou com sua esposa e mãe dizendo que estava ajudando a evacuar os feridos, informou o Times of Israel. Horas depois, sua família encontrou um vídeo dele postado online pelo Hamas, que foi visto pela BBC Verify.

Rom Braslavski, 20, estava trabalhando na segurança do festival. De acordo com um relato publicado pelo Hostages and Missing Families Forum, ele estava tentando resgatar uma pessoa ferida no ataque quando foi pego em uma saraivada de tiros. Não se ouviu falar dele desde então.

Omer Wenkert, 23, gerente de restaurante, enviou uma mensagem para sua família dizendo que estava indo para um abrigo seguro, mas depois perdeu o contato. Sua família disse que viu um vídeo do Hamas de Omer, incluindo uma foto dele algemado e vestindo apenas cueca.

Arquivo familiar A família de Evyatar David diz que recebeu um vídeo dele em cativeiro

Evyatar David, 23, estava no festival e na manhã dos ataques, ele mandou uma mensagem para a família dizendo "eles estão bombardeando a festa". Sua família disse que mais tarde recebeu uma mensagem de um número desconhecido, contendo imagens de vídeo de Evyatar algemado no chão de um quarto escuro. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores de Israel, ele está sendo mantido em cativeiro pelo Hamas em Gaza.

Or Levy, 34, fugiu do festival com sua esposa Eynav e ligou para sua mãe para dizer que eles estavam se escondendo em um abrigo antiaéreo. Mais tarde, as forças israelenses disseram à família que o corpo de Eynav havia sido encontrado no abrigo e que Or havia sido sequestrado.

O governo da Tailândia diz que seis de seus cidadãos ainda estão sendo mantidos reféns em Gaza.

Seus nomes são Watchara Sriuan, Bannawat Seatho, Sathian Suwannakham, Nattapong Pinta, Pongsak Tanna e Surasak Lamnau.

Reféns que morreram

Sabe-se agora que vários reféns morreram em cativeiro. Entre eles estão os seguintes:

Em 1º de setembro, a IDF anunciou que suas forças recuperaram os corpos de seis reféns - Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi e o Sargento Mestre Ori Danino. A IDF disse que eles foram assassinados pelo Hamas pouco antes que as forças israelenses pudessem alcançá-los.

Em 8 de agosto, foi anunciado que os corpos de Abraham Munder, Alex Dancyg, Yagev Buchshtab, Chaim Peri, Yoram Metzger e Nadav Popplewell - todos os quais morreram em cativeiro pelo Hamas - foram extraídos de Gaza pela IDF e devolvidos a Israel.

Em novembro de 2023, os corpos do soldado Noa Marciano, de 19 anos, e de Yehudit Weiss, de 65 anos, foram encontrados por tropas israelenses em prédios próximos ao Hospital Al-Shifa na Cidade de Gaza.

Em dezembro de 2023, os militares israelenses expressaram "profundo remorso" depois que soldados mataram por engano três reféns no norte de Gaza que haviam escapado de seus captores. Eles foram nomeados como Yotam Haim, 28, Samer Talalka, 22, e Alon Shamriz, 26.

Reféns cujas mortes foram relatadas, mas não confirmadas, incluem Shiri Bibas e seus dois filhos pequenos, Ariel e Kfir.

Pesquisa de Jamie Ryan e Emma Pengelly.