Zoológico engorda animais para viralizar? Leopardo vira caso de polícia

Um zoológico da China é acusado de deixar seus animais acima do peso para viralizar nas redes sociais. A teoria ganhou fama após imagens de um leopardo morador do Panzhihua Zoo circular pela internet mostrando o quanto ele parece com o policial Benjamin Garramansa, personagem do filme Zootopia que adora donuts.

O leopardo, que tem mais de 16 anos e é considerado idoso, viralizou pela primeira vez em março de 2024. Na ocasião, o zoológico disse que estava tentando ajudar o grande felino a perder peso, mas que desistiu por causa da idade. Ao mesmo tempo, o sósia do desenho animado fez com que aumentasse vertiginosamente o número de visitantes do zoo.

Leopardo do zoológico Panzhihua Zoo foi comparado ao Policial Benjamin Garramansa, personagem do filme 'Zootopia' Reprodução

Agora, circulam imagens de um jornal chinês que mostram outros animais obesos, como um urso pardo. Relatos de internautas também dizem que avestruzes e alpacas do zoológico estão acima do peso.

Segundo especialistas, a obesidade animal é um problema comum nos zoológicos chineses. Quando o leopardo viralizou, Sun Quanhui, consultor científico sênior da World Animal Protection, recomendou que o Panzhihua Zoo reduzisse a quantidade de ração e colocasse a comida em locais de difícil acesso para aumentar o exercício do leopardo, o que também seria benéfico para seu bem-estar psicológico. Além disso, sugeriu que aumentasse o espaço em que os animais possam circular.

O zoo chegou a seguir as recomendações e pôs o leopardo em uma dieta, mas o felino não teve perda de peso. A equipe do zoológico também veio a público para dizer que o Policial Benjamin Garramansa não tem problemas de saúde, bem como seus colegas de zoológico.