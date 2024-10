Furacão Milton fecha principais parques temáticos dos EUA

Nesta imagem de satélite, cortesia do Sentinel Hub da Agência Espacial Europeia, tirada em 7 de outubro de 2024, o olho do furacão Milton pode ser visto sobre o Golfo do México. O furacão Milton aumentou sua força na segunda-feira, tornando-se uma tempestade de categoria 5 potencialmente catastrófica com destino à Flórida, ameaçando o estado dos EUA com um segundo furacão feroz em poucas semanas. (Restrito ao uso editorial, vedado uso em marketing e publicidade). - (crédito: AFP Photo/Agência Espacial Europeia/Sentinel Hub)

A chegada do furacão Milton, na Flórida, nos Estados Unidos, fechará os principais parques temáticos do mundo nesta quarta-feira (9/10). O fenômeno foi categorizado como uma tempestade de categoria 5, o nível máximo na escala de intensidade. Segundo o National Hurricane Center (NHC), a previsão é que a tempestade chegue à Flórida na noite desta quarta-feira (9/10).

Walt Disney World

Segundo nota da empresa, divulgada no site da Disney, o fechamento dos parques ocorrerá de forma escalonada. Às 13h os parques Hollywood Studios e o Animal Kingdom serão fechados. Já as atividades do Magic Kingdom, Epcot e o Disney Springs serão encerradas às 14h. “É provável que os parques temáticos permaneçam fechados na quinta-feira, 10 de outubro. Consideraremos abrir o Disney Springs na quinta-feira (10) no final da tarde, com ofertas limitadas”, afirma a nota.

Ainda de acordo com o comunicado, os hotéis do complexo encerrarão suas operações a partir das 11h. A previsão é que ele volte a funcionar no domingo (13/10). A empresa também anunciou o cancelamento da festa de Halloween Mickey’s Not-So-Scary, no Magic Kingdom. Ela iria acontecer na quinta-feira (10/10), e os ingressos serão reembolsados. Também permanecem suspensas as atividades dos parques Typhoon Lagoon, Winter Summerland Miniature Golf, e Fantasia Gardens Miniature Golf.

Universal

Os parques da Universal também anunciaram mudanças no funcionamento. Conforme o comunicado da empresa, o Universal Studios Florida, Islands of Adventure e Universal CityWalk serão fechados às 14h desta quarta-feira (9/10) permanecem na quinta-feira (10/10).

Ainda de acordo com a nota, estão suspensas a noite de Halloween no Universal Studios Florida e as atividades no Universal Volcano Bay. A suspensão permanecerá até sexta-feira (11/10). O comunicado destaca também que os hotéis permanecem operacionais.

“Prevemos uma reabertura completa do nosso destino, incluindo o Halloween Horror Nights, na sexta-feira, 11 de outubro, em nosso horário normal de funcionamento, aguardando o resultado dos impactos da tempestade”, afirmou a empresa.

Sea World e Busch Gardens

Os parques Busch Gardens Tampa e SeaWorld Orlando também estarão interditados ao longo desta semana, conforme comunicado da operadora United Parks & Resorts Inc. O SeaWorld não abrirá suas portas na quarta-feira (9/10) e na quinta-feira (10/10), enquanto o Busch Gardens Tampa já está fechado desde a terça-feira (8/10).