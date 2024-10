Quem foi José Menéndez, executivo de sucesso assassinado pelos filhos e acusado de abuso sexual

José Menéndez foi um empresário cubano com uma carreira meteórica na indústria do entretenimento.

Ele migrou para os Estados Unidos após Fidel Castro chegar ao poder na ilha, quando era apenas um adolescente, sem saber inglês. Virou um executivo de sucesso em Hollywood e viveu em uma mansão milionária em Beverly Hills.

Mas mais do que seu sucesso, o que tornou seu nome reconhecido foi seu brutal assassinato junto com a esposa, Kitty, em 1989. Os autores do crime: os filhos Erik e Lyle.

O parricídio cometido pelos irmãos Menéndez virou um fenômeno na mídia na época, e a nova série da Netflix "Monstros: A História de Lyle e Erik Menéndez" reacendeu o interesse pelo caso.

Condenados à prisão perpétua, Erik e Lyle estão presos há mais de 30 anos.

Em meio à atenção gerada pela série, um promotor do condado de Los Angeles anunciou que o caso dos irmãos Menéndez será revisto para levar em conta novas evidências, apresentadas em 2023.

Mas quem era José Menéndez? Como ele conseguiu chegar ao topo da indústria do entretenimento e quais são as acusações que surgiram contra ele após o assassinato? Contamos aqui.

O sonho americano

José Menéndez nasceu em Cuba, em 1944.

“Ele era o único filho homem da família. Sua mãe o adorava, e enfatizava tanto seu machismo e sua imagem masculina que ele se tornou um pouco um monstro para os próprios pais. Era difícil controlá-lo”, disse uma vizinha da família em um documentário da rede americana ABC News.

Logo após o triunfo da Revolução Cubana, em 1959, seus pais decidiram enviá-lo para Hazleton, uma pequena cidade na Pensilvânia, onde moraria no sótão da casa de um parente distante. Ele tinha apenas 16 anos.

De acordo com o jornalista Robert Rand, em seu famoso livro sobre o caso, o pai de José era uma estrela do futebol e tinha uma pequena empresa de contabilidade. A mãe era campeã de natação.

O gosto por esportes marcou a juventude de José, e depois também a forma como ele criou os filhos.

"Ele acreditava que a vida era sobre ganhar", descreveu Pam Bozanich, promotora do primeiro julgamento dos irmãos Menéndez, em uma entrevista.

Getty Images José e Kitty se conheceram na universidade

Ao chegar aos EUA, "ele estava muito motivado para se tornar a história de sucesso americana", de acordo com Bozanich.

Graças a uma bolsa esportiva, conseguiu entrar na Universidade do Sul de Illinois. Lá, aos 19 anos, ele conheceu Kitty.

Depois de se formar, José trabalhou primeiro em uma empresa de contabilidade, depois em uma empresa de contêineres, e depois conseguiu um cargo como executivo na Hertz, a conhecida empresa de aluguel de carros. Foi esse trabalho que levou a família a se mudar para a costa leste, onde Erik e Lyle cresceram.

De acordo com um documentário da ABC News, de 2021, Kitty sonhava virar atriz, mas José não queria que ela trabalhasse. Então ela acabou sendo mãe em tempo integral enquanto ele subia rapidamente dentro da Hertz, por vezes acompanhado de uma má reputação pela maneira como tratava os colegas de trabalho.

Em palavras que seu cunhado disse ao jornalista Robert Rand, "ele carecia alarmantemente de compaixão e respeito por seus colegas e subordinados".

Em 1980, Menéndez foi para a divisão de entretenimento da RCA, de propriedade da Hertz. Ele começou colocando a divisão de música latina em ordem e logo foi nomeado vice-presidente financeiro, conta Rand.

Tornou-se um executivo da indústria da música apesar de não saber muito sobre o assunto. E assinou com artistas como a bem-sucedida banda juvenil porto-riquenha Menudo, o dueto britânico Eurythmics, que alcançou fama mundial logo depois de assinar com a gravadora com o hit Sweet Dreams (Are Made of This), entre outros.

Rand conta que o grupo Menudo virou uma obsessão pessoal de Menéndez, que ele até acompanhou o grupo em suas turnês pela Itália e Brasil.

Mas um desentendimento com um executivo sênior da RCA fez José Menéndez deixar a empresa, segundo o jornalista Dominick Dunne, em uma reportagem para a revista Vanity Fair.

Getty Images Um show do Menudo no Madison Square Garden em Nova York, em 1983

Foi quando a família se mudou para a Califórnia, do outro lado do país. Pouco depois, José começou a trabalhar numa produtora de cinema, onde continuou a ganhar dinheiro, e muito.

A família viveu primeiro em um subúrbio de classe média alta de Los Angeles e, logo depois, mudaram-se para uma luxuosa mansão de milhões de dólares com piscina, quadra de tênis e casa de hóspedes em Beverly Hills.

O filho mais velho, Lyle Menéndez, conseguiu entrar na prestigiada Universidade de Princeton, segundo a ABC News, ajudado por uma generosa doação do pai à instituição.

José Menéndez havia alcançado o sonho americano, e à primeira vista parecia ter uma vida idílica com sua família.

Abuso e maus tratos

Mas a realidade, da porta para dentro, era outra, que só começou a ser conhecida após a noite de 20 de agosto de 1989, quando Erik e Lyle atiraram nos pais, matando-os.

“A impressão que tive do caráter de José Menéndez é que ele podia ser encantador quando queria, mas sua natureza era muito abusiva, e especialmente abusivo com seus filhos e sua esposa”, descreveu em 2021 o promotor Bozanich, que reconstruiu o caso durante o primeiro de dois julgamentos enfrentados pelos irmãos Mendéndez.

"Todo mundo descrevia José Menéndez como alguém de quem você deveria ter medo", disse Mary Jane Stevenson, uma repórter que cobriu o caso, em entrevista à ABC News.

Durante o julgamento de 1993, Erik e Lyle revelaram que o pai havia abusado sexualmente deles. No caso de Lyle, desde os 6 anos de idade. No de Erik, por mais de uma década.

Getty Images Erik e Lyle durante o primeiro julgamento, um dos primeiros a ser transmitido pela televisão nos EUA

Lyle descreveu, em lágrimas durante o julgamento, que, quando ele contou à mãe que pai o tinha estuprado, ela disse que ele estava exagerando, e que José o amava, mas tinha que puni-lo quando ele fazia coisas erradas.

Sem que o júri conseguisse chegar a uma decisão, houve um segundo julgamento.

Neste, o juiz não permitiu apresentar as provas do suposto abuso e os irmãos foram condenados à prisão perpétua.

Em uma entrevista concedida de dentro da prisão, em 1996, Erik descreveu o relacionamento com o pai como "brutal, doloroso e tortuoso", mas disse que ainda o admirava porque ele "era tudo o que me ensinaram que era o sucesso, e achava que era a pessoa mais poderosa e brilhante que já havia conhecido".

Desde a sentença de prisão perpétua de Erik e Lyle, novas evidências surgiram apontando José Menéndez como um abusador sexual.

Uma delas é uma carta que Erik teria escrito para o primo, Andy Cano, na qual faz referência aos abusos do pai.

“Nunca sei quando isso vai acontecer e está me deixando louco. Todas as noites fico acordado pensando que ele vai entrar”, diz a carta que não foi levada em conta nos julgamentos.

Outra é a revelação feita, em 2023, pelo ex-integrante do grupo Menudo Roy Roselló. Ele revelou que foi abusado sexualmente por José Menéndez quando tinha 14 anos e fazia parte do grupo musical.

Na minissérie documental Menendez + Menudo: Boys Betrayed, Roselló conta que perdeu o controle depois de tomar uma taça de vinho na casa dos Menéndez em Nova Jersey.

Segundo Roselló, essa não teria sido a única vez que foi abusado pelo então poderoso executivo.

Hoje, 35 anos após seu assassinato, o nome de José Menéndez, executivo e suposto abusador sexual, está novamente na mira das autoridades judiciais do condado de Los Angeles, que revisarão o caso à luz de novas leis e novas evidências.

Para alguns, isso renova a esperança dos irmãos Erik e Lyle de que um dia possam deixar a prisão.