Nobel de Literatura vai para escritora sul-coreana Han Kang

A escritora sul-coreana Han Kang ganhou, nesta quinta-feira (10/10), o Prêmio Nobel da Literatura deste ano. A autora de 53 anos, que escreve poemas e romances, foi premiada pela "intensa prosa poética, que confronta traumas históricos e expõe a fragilidade da vida humana".

Han Kang nasceu em 1970 na cidade sul-coreana de Gwangju. Aos nove anos ela se mudou com a família para a capital Seul. Junto com a escrita, ela também se dedicou à arte e à música.

The 2024 #NobelPrize in Literature is awarded to the South Korean author Han Kang “for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life.” pic.twitter.com/dAQiXnm11z