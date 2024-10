Furacão Milton deixa rastro de destruição e 10 mortos na Flórida; veja fotos

A passagem do furacão Milton pela Flórida (EUA), na noite de quarta-feira (9/10), deixou pelo menos 10 mortos, de acordo com autoridades locais. A última contagem de mortes chegou a 10 depois que o xerife do condado de Volusia confirmou que três pessoas morreram em sua jurisdição. As informações são da NBC News.

De acordo com Michael J. Chitwood, uma pessoa morreu com a queda de uma árvore. Ainda não se sabe como as outras duas teriam morrido.

A tempestade causada pelo Milton causou estragos como a destruição de casas e árvores. Na cidade de Fort Pierce, duas mortes foram registradas em uma comunidade de aposentados.

O fenômeno meteorológico causou inundações em cidades como Daytona Beach e Saint Augustine, e também em Orlando, onde os parques da Disney permaneceram fechados por precaução.

Quando tocou o solo, por volta das 21h30 de quarta-feira, os ventos do Milton alcançavam 205 km/h, conforme o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. Por volta das 2h, os ventos baixaram para 145 km/h e o furacão foi rebaixado à categoria 1.

O governador Ron de Santis alegou, porém, que o pior cenário foi evitado. “A submersão marinha não foi tão significativa quanto foi durante o furacão Helene, há algumas semanas”, alegou. Ele também explicou que o furacão diminuiu de intensidade e mudou ligeiramente de curso antes de atingir a costa.

Na manhã desta quinta-feira, Milton deixou a Flórida para trás e está nas águas do Atlântico.