Como ver o 'Cometa do século' no ponto mais próximo da Terra

Seu nome técnico – C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS – é muito longo, mas o apelido dado por cientistas descreve o que ele é: “o cometa do século”.

A passagem do cometa tem sido considerada um dos maiores eventos astronômicos de 2024 pela comunidade científica.

Este objeto cósmico luminoso entrará na sua melhor fase de visibilidade no céu a partir deste sábado (12/10). E, se alguém errar, terá que esperar mais 80 mil anos para essa oportunidade.

Este cometa foi identificado no ano passado no observatório Tsuchinshan-ATLAS, na China, o que explica o nome técnico. Ele entrou no seu trânsito mais próximo do Sol no final de setembro.

“Os cientistas levantaram a hipótese de que ele poderia se desintegrar durante essa passagem [pelo Sol], já que sua composição volátil e gelada era incapaz de suportar o calor intenso de nossa estrela-mãe, mas sobreviveu mais ou menos intacto”, explicou o astrônomo Bill Cooke em um boletim da Nasa.

Agora ele passará tão perto da Terra, a cerca de 70 milhões de quilômetros, que poderá ser visto a partir de 12 de outubro.

Robert Massey, vice-diretor da Royal Astronomical Society da Grã-Bretanha, explica à BBC que “os cometas brilhantes são bastante raros”.

“Então, se você tiver a oportunidade de ver um, dê uma olhada, mesmo que seja necessário usar binóculos para ver a cauda e suas características. “Eles são absolutamente lindos.”

Cometas são pequenos corpos celestes que orbitam o Sol, compostos principalmente de gelo, poeira e materiais rochosos. Quando um cometa se aproxima do Sol, o calor faz com que o gelo se vaporize, criando uma cauda. Eles percorrem uma órbita grande, o que significa que eles podem ficar milhares de anos longe da parte interior do sistema solar.

Reuters O cometa pôde ser visto nos últimos dias a partir de Gran Canaria, território espanhol

Onde e como ver o 'Cometa do século'?

Desde o final de setembro, o avanço deste cometa tem sido observado a partir do hemisfério sul, perto da linha do horizonte, então apenas locais com visão ampla, com boa visão do horizonte, têm sido ideais.

No entanto, a partir de meados deste mês, informou a Nasa, o cometa poderá ser visto em locais no hemisfério norte, um pouco mais altos no céu, ao entardecer ou no início da noite. Durante o dia será muito pouco perceptível, segundo a Nasa.

Cooke recomenda escolher um local escuro para visualização logo após o anoitecer. Olhando para sudoeste, cerca de 10 graus acima do horizonte, o Tsuchinshan-ATLAS deverá ser visível entre as constelações de Escorpião e Sagitário.

Na segunda quinzena do mês, o cometa se moverá no céu próximo à estrela Arcturus, que é uma das mais brilhantes do céu noturno, e ao planeta Vênus. Existem aplicativos para celular que permitem visualizar a posição dessas constelações, estrelas e planetas.

Como em outros casos semelhantes, é preferível estar em um local sem contaminação luminosa para observá-lo. Páginas como o Light Pollution Map (Mapa de Poluição Luminosa) permitem identificar onde há maiores chances de ter um céu livre das luzes dos centros urbanos.

Nas melhores condições, poderia ser visto a olho nu. Mas é melhor ter binóculos ou um telescópio simples.

O Tsuchinshan-ATLAS só será visível da Terra durante o resto de outubro, porque no próximo mês desaparecerá, e não voltará a passar pela vizinhança do Sistema Solar durante 80 mil anos.

Getty Images A passagem do cometa tem sido considerada um dos maiores eventos astronômicos de 2024 pela comunidade científica

O 'Cometa do século'

Os cometas brilhantes visíveis da Terra são, na verdade, poucos, e é por isso que Tsuchinshan-ATLAS foi chamado de “cometa do século”.

Diferente dos asteroides, que são feitos exclusivamente de rochas, os cometas são feitos de gelo, rocha e gás.

À medida que se aproximam do Sol, o calor faz com que o gelo se transforme em gases e liberte partículas de poeira presas no gelo, o que causa a famosa “cauda”.

Pouco depois de sua localização, em janeiro de 2023, especulou-se que se tratava de um dos cometas mais brilhantes dos últimos anos. A expectativa vem diminuindo, mas ainda tem boas condições de ser visível.

Alguns fotógrafos capturaram imagens impressionantes de seu brilho com técnicas de longa exposição.

Segundo a Nasa, nos últimos 300 anos apenas nove cometas foram brilhantes o suficiente para serem vistos durante o dia, sendo os últimos o West, em 1976, e o ??Hale-Bopp em 1997.

“O brilho dos cometas é medido com a mesma escala que usamos para as estrelas, uma escala que tem sido usada desde aproximadamente 150 a.C., quando foi idealizada pelo antigo estudioso Hiparco e aperfeiçoada pelo astrônomo Ptolomeu”, explicou a Nasa.

Nesta escala logarítmica, quanto mais baixo for o seu log, maior será a probabilidade de o objeto ser visto claramente, seja com um telescópio ou a olho nu.

O brilho do Tsuchinshan-ATLAS é classificado entre 2 e 4. “Para efeito de comparação, a estrela visível mais brilhante no céu noturno, Sirius, tem uma magnitude de -1,46. No seu ponto mais brilhante, o reflexo solar de Vênus tem uma magnitude de -4. A Estação Espacial Internacional às vezes atinge um brilho relativo de -6”.

Massey diz que temos que ser cautelosos sobre se não haverá mais um no futuro próximo que possa nos encantar com sua beleza. “Será o cometa mais brilhante dos últimos 100 anos? Duvido muito.”

O cometa Neowise, que impressionou durante a pandemia de 2020, teve um brilho que talvez não possa ser superado pelo deste mês.

No entanto, isso não é motivo para deixar passar a oportunidade: “Os cometas são imprevisíveis, mas não sabemos quando o próximo aparecerá, por isso não perca esta oportunidade.”