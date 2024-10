Kamala Harris aparece na capa da Vogue como 'candidata do nosso tempo'

A foto da capa, feita pela fotógrafa Annie Leibovitz, mostra Kamala, de 59 anos, vestindo um terno marrom e uma blusa de seda, sentada em uma poltrona - (crédito: Annie Leibovitz/Vogue US)

A vice-presidente dos Estados Unidos e candidata democrata à Casa Branca, Kamala Harris, está na capa da revista Vogue desta sexta-feira (11), que a classificou como a "candidata do nosso tempo".

A foto da capa, feita pela fotógrafa Annie Leibovitz, mostra Kamala, de 59 anos, vestindo um terno marrom e uma blusa de seda, sentada em uma poltrona.

Um longo artigo sobre a candidata apresenta uma série de anedotas em grande parte familiares, incluindo a história de sua ascensão repentina ao topo da candidatura democrata após a saída do presidente Joe Biden da disputa em julho.

Kamala falou à Vogue sobre o conflito no Oriente Médio, mas não deu muitos detalhes sobre o que faria para acabar com a crise se for eleita na acirrada batalha de novembro contra Donald Trump, de 78 anos.

Questionada sobre que "elemento novo" ela traria para o conflito, respondeu que não pode "prever quais serão as circunstâncias em quatro meses".

A primeira vice-presidente mulher, negra e de origem asiática da história dos Estados Unidos, já havia sido capa da Vogue quando chegou à Casa Branca em 2021.

No entanto, a revista - considerada a maior referência em elegância e estilo - foi alvo de críticas pela foto, na qual Kamala estava usando um par de tênis Converse All-Star, o que foi visto como inadequado para sua posição.

A aparição de Kamala na revista ocorre em meio a uma intensa cobertura midiática na reta final da campanha, desde entrevistas na televisão tradicional até debates e podcasts, com as pesquisas praticamente empatadas entre ela e seu rival republicano.