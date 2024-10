Coreia do Norte explode rodovias que ligam o país à Coreia do Sul

As rodovias e ferrovias entre os dois países estão fechadas há anos, mas a sua destruição é um sinal claro de que Kim Jong Un não está disposto a negociar com o sul. - (crédito: Jan FLEMR, Michael ZHANG / AFPTV / SOUTH KOREAN DEFENCE MINISTRY / AFP)

A Coreia do Norte explodiu, nesta terça-feira (15/10), trechos de rodovias que ligam cidades do país à Coreia do Sul, poucos dias após o anúncio do bloqueio permanente da fronteira. As autoridades militares sul-coreanas dispararam tiros de resposta.

"A Coreia do Norte detonou trechos das rodovias de Gyeongui e Donghae, ao norte da Linha de Demarcação Militar" que separa os dois países, informou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul em comunicado.

Na semana passada, Pyongyang anunciou que fechará a fronteira permanentemente ao sul e que construirá posições defensivas.

As rodovias e ferrovias entre os dois países estão fechadas há anos, mas a destruição é um sinal claro de que Kim Jong Un não está disposto a negociar com o sul.

Yang Moo-jin, presidente da Universidade de Estudos Norte-Coreanos de Seul, disse à Agência France-Presse que a destruição das estradas é uma "medida prática militar", que poderia tentar construir mais barreiras físicas ao longo da fronteira.

A demolição das rodovias pode ser o trabalho de "preparação para construção de muros", pontuou Moo-Jin.

As relações entre as Coreias pioraram desde a chegada ao poder em Seul do presidente conservador Yoon Suk Yeol, que fortaleceu a aliança militar do páis com Estados Unidos e Japão.

*Com informações da Agência France-Presse

