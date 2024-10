Tesouros jamais vistos: as imagens de novo museu no Egito inaugurado após investimento de US$ 1 bilhão

Uma imensa estátua de Ramsés 2 dá as boas-vindas aos visitantes do Grande Museu Egípcio - (crédito: Getty Images)

O Egito tem uma nova atração turística.

O Grande Museu Egípcio, junto às pirâmides, foi parcialmente aberto nesta terça-feira (15/10) no Cairo após um investimento multimilionário, 20 anos de obras e um longo atraso.

As primeiras 12 galerias do megamuseu que custou ao Egito mais de US$ 1 bilhão (mais de R$ 5,6 bilhões), com a ajuda de empréstimos do Japão, estão agora abertas ao público.

Quando o complexo for totalmente inaugurado — algo para o qual não há previsão ainda, após inúmeros atrasos —, ele exibirá mais de 100 mil objetos da antiga civilização egípcia, incluindo tesouros nunca antes vistos do túmulo do Rei Tutancâmon.

Mas, por enquanto, os visitantes que entram no pavilhão principal são recebidos por uma colossal estátua de 83 toneladas do faraó Ramsés 2, cujo rosto é iluminado pelos raios do sol em apenas duas ocasiões — sua data de nascimento e coroação, como seus antigos escultores planejaram.

O complexo também inclui modernas instalações para pesquisa e conservação de artefatos antigos, o que deverá também estimular arqueólogos locais e estudos na área.

O governo egípcio espera atrair um grande fluxo de turistas com a nova atração.

Por isso, em 2020 anunciou a ampliação do novo aeroporto internacional Sphinx, localizado perto das pirâmides, planejando ter capacidade de acomodar um total de 900 passageiros por hora.

Abaixo, algumas imagens do novo museu e dos tesouros revelados.

Getty Images Escadas são adornadas por estátuas de diferentes períodos da civilização egípcia

Getty Images Toda a coleção contém mais de 100 mil peças, muitas delas nunca antes expostas

Getty Images Algumas instalações procuram evocar como era a vida no antigo reino dos faraós

Getty Images O projeto do Grande Museu Egípcio sofreu atrasos, devido a crises políticas e à pandemia de covid-19

Getty Images Um menino tenta ler inscrições em um sarcófago gigante

Getty Images O complexo fica a poucos passos das pirâmides, o que facilitará o deslocamento dos turistas

Getty Images Antigas estátuas e lápides egípcias

