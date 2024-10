O que é a superlua que pode ser vista a partir de hoje

A superlua mais brilhante do ano pode ser vista nos céus a partir de 8h26 (horário de Brasília) desta quinta-feira (17/10).

Conhecida como Lua do Caçador, a Lua cheia de outubro vai ficar visível por aproximadamente três dias.

É a terceira de quatro superluas consecutivas neste ano.

As superluas acontecem quando a Lua está mais próxima da Terra, parecendo maior e mais brilhante do que o normal — até 15% mais brilhante, e 30% maior do que as luas cheias habituais.

Getty Images Pessoas se reuniram para observar a superlua perto de Bondi Beach, em Sydney, na Austrália

Por que a Lua cheia de outubro é chamada de 'Lua do Caçador'?

A Lua cheia recebe muitos nomes diferentes ao longo do ano. Em geral, temos 12 luas cheias por ano, cada uma com seu próprio apelido informal.

A Lua cheia de outubro é chamada de Lua do Caçador, uma vez que surge na época do ano em que os caçadores tradicionalmente estariam mais ativos — ou seja, se preparando para os meses de inverno no hemisfério norte e caçando animais para se alimentar.

Getty Images Esta foi a Lua cheia do caçador de 2023

O que é uma superlua, e por que é tão brilhante?

Getty Images A superlua mais brilhante do ano também foi observada na China

Uma superlua acontece quando a Lua cheia coincide com o momento em que a Lua está no ponto mais próximo da Terra em sua órbita: o perigeu.

Este fenômeno acontece porque a órbita da Lua em torno da Terra não é um círculo perfeito — é uma órbita elíptica ou em forma de ovo.

Então, às vezes, a Lua está mais próxima da Terra — e, outras vezes, mais longe.

Quando está mais próxima, ela pode parecer um pouco mais brilhante e maior do que o normal.

Nasa

Ou seja, a Lua não muda de tamanho, ela simplesmente parece maior quando está mais próxima.

De acordo com o site da Nasa, a agência espacial americana, o termo "superlua" foi criado pelo astrólogo Richard Nolle, em 1979, para se referir a uma lua nova ou cheia que ocorre quando a Lua está a 90% ou menos de sua aproximação máxima da Terra.

Por que as luas cheias mensais têm nomes?

Ao longo da história, as pessoas usaram a Lua e a luz que ela reflete, para diversas tarefas, como caça, plantio e colheita.

Diferentes culturas em todo o mundo dão nomes distintos a essas luas cheias para descrever o que estava acontecendo em cada mês.

O calendário moderno já não segue exatamente as fases da Lua — por isso, às vezes, há mais de uma Lua cheia por mês.

A segunda Lua cheia em um mês é conhecida como Lua Azul.

Quais são os nomes das luas cheias, e o que significam?

Getty Images Superlua surgindo atrás do Empire State, em Nova York

Janeiro: Lua do Lobo

Os povos nativos americanos e os europeus medievais chamavam a Lua cheia de janeiro de Lua do Lobo. Acredita-se que seja porque os lobos uivavam mais nesta época do ano, pois havia menos comida.

Fevereiro: Lua de Neve

A neve que cai em fevereiro na América do Norte deu origem ao nome Lua de Neve. Outras nomenclaturas comuns incluem Lua de Tempestade e Lua da Fome.

Março: Lua do Verme

A Lua do Verme surge em março, no fim do inverno, quando pequenas criaturas como vermes começam a se contorcer saindo do solo. Também é chamada de Lua de Leite.

Abril: Lua Rosa

Lamentavelmente, a Lua Rosa não é de fato rosa. É chamada assim pelos povos nativos americanos por causa das flores cor de rosa de flox, como a planta é popularmente chamada, que florescem no início da primavera e aparecem em todo os Estados Unidos e Canadá.

Também é conhecida como Lua do Ovo e Lua do Peixe em outras culturas.

Getty Images A Lua Rosa, de abril, recebeu este nome por causa da versão cor de rosa desta flor

Maio: Lua das Flores

As flores de maio são a razão do nome da Lua cheia deste mês.

Outros nomes incluem Lua da Lebre, Lua do Plantio de Milho e Lua de Leite.

Junho: Lua de Morango

As tribos dos algonquinos, povo nativo americano, a chamaram de Lua de Morango porque colheriam morangos nesta época do ano.

Também é conhecida como Lua de Mel, Lua da Rosa e Lua de Hidromel.

Julho: Lua dos Cervos

Este é o período do ano em que os cervos machos desenvolvem seus chifres completos.

Esta Lua cheia também é chamada de Lua do Trovão, em decorrência das tempestades de verão.

Agosto: Lua do Esturjão

As pessoas pescavam esturjões, um tipo de peixe, nesta época do ano na América do Norte.

Às vezes, é conhecida como Lua de Grão ou Lua de Milho Verde em algumas culturas.

Getty Images O nome da Lua cheia de setembro remete à época de colheita de milho

Setembro: Lua do Milho

Se for a Lua cheia mais próxima do equinócio de outono no hemisfério norte, é chamada de Lua da Colheita.

A Lua cheia de setembro é provavelmente chamada de Lua do Milho porque é quando as colheitas são feitas no fim da temporada de verão no hemisfério norte.

Neste momento, a Lua parece particularmente brilhante, permitindo que os agricultores continuem colhendo durante a noite.

Outubro: Lua do Caçador

Esta é a época do ano em que as pessoas se preparariam para os meses de inverno no hemisfério norte e caçariam animais para se alimentar.

Assim como a Lua cheia de setembro, às vezes, é chamada de Lua da Colheita.

Novembro: Lua do Castor

Os castores geralmente começam a construir suas "represas" nesta época do ano, o que deu origem ao nome.

Às vezes, também é chamada de Lua Congelante.

Dezembro: Lua Fria

O frio do inverno deu à Lua cheia de dezembro o nome de Lua Fria.

Outros nomes incluem Lua da Noite Longa e Lua de Carvalho.