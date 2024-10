Influenciadora brasileira morre atropelada em Paris

A influenciadora digital brasileira Fernanda Carolina Lind Silva, do perfil Paris Low-cost, morreu atropelada enquanto atravessava uma faixa de pedestres. A criadora de conteúdo, que morava na França há seis anos, tinha 49 mil seguidores no Instagram. A morte foi confirmada pelo perfil dela em um story.



Fernanda compartilhava dicas sobre a França e mantinha um site com roteiros de viagem personalizados para a capital francesa.

“Para todos os fãs do conteúdo da Fê e de tudo que ela produziu nesses últimos 4 anos, desde 19 de junho de 2020. Infelizmente a Fê não se encontra mais entre nós. Ela infelizmente sofreu um acidente enquanto fazia uma das coisas que ela mais amava: corrida. Ela foi vítima de um atropelamento e infelizmente não resistiu. A Fê nos deixou hoje por volta das 14h. Gostaria de agradecer a todos que curtiram e compartilharam o conteúdo dela. Vocês não fazem ideia do prazer que ela sentia fazendo isso. As postagens dela continuarão aqui pois elas ainda podem ajudar muita gente. Tenho certeza que ela ficaria muito contente. Muito obrigado”, diz o comunicado publicado no perfil nessa quarta-feira (16/10).

Família publicou nota de falecimento de Fernanda nas redes sociais Instagram / Paris Low-cost

Ao portal g1, a irmã de Fernanda, Aline Lind, contou que a influenciadora tinha o hábito de correr e foi atropelada por um carro enquanto atravessava a faixa de pedestres em uma área entre as comunas Saint-Cloud e Suresnes. Ainda de acordo com a irmã, o marido da influenciadora, Pedro, recebeu uma notificação do acidente via smartwatch que a criadora de conteúdo usava.

Leia também: Novo exame de sangue promete revolucionar diagnóstico de ataques cardíacos

Ele tentou ligar para a esposa, mas, sem resposta, resolveu ir até o local e encontrou a mulher recebendo assistência. “Viu a nossa amada menina caída e recebendo os primeiros cuidados do Samu”, explicou Aline, que também informou que a irmã foi levada ao hospital, onde constataram que Fernanda tinha fraturas em três costelas, na clavícula e um ferimento gravíssimo na cabeça.

A família foi avisada e viajou de Santos (SP) para Paris, na quarta-feira. Eles conseguiram ver Fernanda, mas, horas depois, a morte cerebral foi decretada. “Apesar de o corpo dela apresentar sinais vitais considerados perfeitos pelos médicos, infelizmente, a atividade cerebral constatada foi diminuindo até que foi decretada a morte cerebral por volta das 14h [de Paris]”, lamentou Aline.

O caso está sendo investigado pela polícia francesa como homicídio. O motorista do carro que atropelou a brasileira foi detido para esclarecimentos.

Fernanda era mestre em Gestão e Comércio Internacional pela Universidade Paris II - Panthéon-Assas. Foi por conta do estudo que ela se mudou para a França com o marido em 2018. Além do trabalho na web, ela também atuava em uma empresa de comércio exterior no mercado de Artes e Design.