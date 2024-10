Surfista morre após ataque de peixe-espada enquanto treinava

Giulia Manfrini, 36, foi atingida no peito por um peixe-espada que saltou da água e a feriu no peito - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A surfista italiana Giulia Manfrini, morreu aos 36 anos, morreu após ser atacada por um peixe-espada enquanto treinava em uma praia da Indonésia. A tragédia ocorreu nesta sexta-feira (18/10).

Após o ataque, Giulia chegou a ser socorrida por dois homens, ainda com vida. Ela foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com relatos, o peixe pulou para fora d'água e atingiu a atleta no peito.

Além de surfista, a italiana também era influenciadora. No Instagram, ela contava com mais de 23 mil seguidores, muitos dos quais lamentaram sua morte.

"Descanse em paz, Giulia... ensine anjos a surfar!", escreveu uma seguidora. "Que Deus conforte a todos os familiares e amigos", disse outra. "Que sua alma continue voando", disse um terceiro.

Nascida em Venaria Reale, na Itália, Giulia começou no esporte por meio do esqui e depois passou para o snowboard, até que a prancha de surfe conquistou o seu coração.