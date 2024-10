Por que guerra no Oriente Médio decidirá eleição presidencial em cidade nos EUA

Desde que Israel intensificou sua ofensiva militar no Líbano, Naddine Ahmad, de 31 anos, enviava mensagens a seus familiares em Beirute, todas as manhãs, para saber se estavam vivos.

Naddine, uma analista de dados de Dearborn, uma cidade de 110 mil habitantes localizada na área metropolitana de Detroit, está incomodada porque diz que "não é aceitável" o papel dos Estados Unidos no Oriente Médio.

"É muito difícil. Nossa casa está sendo destruída com o dinheiro de nossos impostos", disse à BBC Mundo, envolta em uma kufiya (lenço árabe) vermelha e branca, em meio a um protesto que pede para que Israel pare os bombardeios.

Para os árabes americanos, a guerra do Oriente Médio ocorre próxima deles.

Um ano após o ataque do Hamas contra Israel e da resposta posterior contra Gaza e o Líbano, nas casas vistosas no sul de Michigan, onde há bandeiras libanesas, e nas cafeterias é possível ver cartazes que anunciam o "esforço consciente" para retirar os "produtos sionistas" de venda, como uma forma de protesto.

BBC Naddine Ahmad votou em Joe Biden em 2020, mas diz que não votará em Kamala Harris

A cidade de Dearborn, no histórico corredor industrial do país, concentra a maior população de árabes americanos, cerca de 54%, o que foi convertido na primeira cidade de prefeitura árabe do país, segundo dados do último censo.

Michigan, com a maior comunidade libanesa do país e a maior concentração de eleitores de origem árabe dos Estados Unidos, é um dos sete estados-chave nas eleições de 5 de novembro.

Segundo as pesquisas, a vice-presidente Kamala Harris superou Donald Trump por apenas meio ponto em Michigan. Com 15 dos 538 colégios eleitorais, esse Estado é o segundo mais importante na disputa, depois da Pensilvânia.

E a diversa comunidade árabe de Michigan, da prefeitura muçulmana, proveniente de países como Egito, Síria, Iraque, Iêmen e Líbano, apoia Joe Biden, que detinha a cooperação militar com Israel.

No último ano, os Estados Unidos entregaram um recorde de US$ 17,9 bilhões (R$ 101,2 bilhões) em ajuda militar a Israel, conforme o relatório da Universidade de Brown.

"O apoio firme à segurança de Israel foi uma pedra angular da política externa americana durante todas as administrações, desde a presidência de Harry Truman", define a Oficina de Assuntos Político-Militares dos Estados Unidos.

Naddine, nascida em Detroit, segunda geração de libaneses nos Estados Unidos, garante que o que acontece no Médio Oriente "não é uma questão religiosa, mas sim humanitária", por isso não se sente representada nem pelos democratas nem pelos republicanos.

"Biden ganhou em Michigan graças à comunidade árabe, mas deixou claro que está com Israel. Por isso, não podemos apoiar Harris", disse Naddine, que se arrepende de ter votado em Biden há quatro anos, mas que nunca pensou em escolher Trump.

A pequena diferença de votos pela qual Trump ganhou em Michigan em 2016 e Biden em 2020 fez com que a participação da comunidade árabe de Dearborn, mais próxima das democracias, pudesse ter um resultado decisivo.

Dearborn, o lugar eleito

Na avenida Ford, Ahmed Kadouch, de 24 anos, e Yasmina Daher, de 26, vendem ramos de rosas com a intenção de juntar dinheiro para ajudar as pessoas deslocadas pela guerra no Oriente Médio.

"Nasci nos Estados Unidos, mas meus avós são de Dahieh, na periferia de Beirute. Temos uma casa que visito todo inverno. Minha avó planta gardênias... Espero que siga em pé", diz Yasmina sobre uma das zonas mais afetadas pelos últimos bombardeios.

Em Dearborn, tudo leva o nome de Henry Ford.

As escolas, bibliotecas, hospitais e parques foram batizados com o nome do precursor da indústria automobilística nos Estados Unidos, que em 1917 instalou nas estradas de Detroit sua fábrica de automóveis, a Ford Motor Company.

A maioria dos libaneses chegou há mais de um século, atraída pelas possibilidades de trabalho no desenvolvimento de uma indústria em ascensão.

Foi Ford, com seus altos salários e suas políticas de contratação que excluíam os afro-americanos, que, nos princípios de 1900, atraiu a migração árabe para cobrir a alta demanda de mão-de-obra que exigia a produção de carros.

BBC Em Dearborn, mais da metade dos residentes falam árabe

No que não era mais do que uma zona rural, a Ford construiu a planta Ford Rouge, um icônico complexo industrial que chegou a ter 90 mil funcionários e que agora não supera os 7.500, em uma mostra do declive da indústria na região, que agora recebe o nome de Cinturão do Óxido.

Pouco a pouco, a diversa comunidade árabe foi instalada nas pequenas casas construídas pela Ford, à sombra da planta de Rouge, que se transformou no coração industrial do país.

BBC Dearborn tem a maior mesquita da América do Norte

Walid Harb, membro do Centro Islâmico dos Estados Unidos (Islamic Center of America, por sua sigla em inglês), a maior mesquita da América do Norte, explica como os árabes foram levados para a região.

“A maioria chegou há 100 anos em busca de uma melhor qualidade de vida, mais oportunidades de negócios e melhor educação”, disse Harb, sentado em um espelho azul no interior da mesquita.

Essa poderosa migração do Médio Oriente cresceu após a Segunda Guerra Mundial, quando os palestinos começaram a sair, depois da criação do Estado de Israel, em 1948, e quando os libaneses escaparam da guerra civil da década de 1970.

Mas o impulso migratório não parou ali.

Em 2021, o número de pessoas que falavam árabe nos Estados Unidos, tanto os imigrantes como os nascidos no país, aumentou de 215 mil em 1980 para 1,4 milhão, segundo a análise da Pew Research, com base nos dados do censo.

Nem Trump nem Harris

Nas eleições passadas, a comunidade árabe nos Estados Unidos resultou numa peça central na vitória do Partido Democrata nos chamados "Estados pêndulos", como Michigan.

Em 2020, Biden ganhou quase 60% do voto árabe nacionalmente. No condado de Wayne, onde fica o bairro Dearborn, Biden conquistou 68,5% dos votos totais.

Mas este apoio majoritário do voto árabe parece estar mudando.

“Em 2020, votei em Biden, mas não votarei em Kamala Harris”, disse Ahmed à BBC Mundo, que sente que o Partido Democrata deixou de representar os interesses dela.

Em maio, o apoio a Biden entre os árabes americanos era de menos de 20%, após as pesquisas realizadas pelo Arab American Institute.

BBC Árabes americanos, muitos deles muçulmanos, dizem que a situação no Oriente Médio afeta o seu voto

Harris, assim como Biden, defende a aliança dos Estados Unidos com Israel, enquanto pede um cessar-fogo em Gaza e a solução dos Estados, o que está gerando tensões com o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Trump, como é a tradição do Partido Republicano, segue uma linha mais duradoura de apoio irrestrito a Israel.

"Muitos não irão votar em democratas nem em republicanos. Alguns não participarão, outros procurarão alternativas que possam ecoar sua voz", disse Harb, que esclarece que seus comentários são pessoais, com base nas conversas que mantém com seus amigos, e não da instituição que representa.

Uma mostra do descontentamento do movimento dos “não comprometidos” nas eleições foi votar contra Joe Biden nas primárias democráticas no Estado, no início do ano. Biden, sem oposição, ganhou, mas 13% fez um voto de protesto.

Esse resultado em Michigan foi um chamado de atenção para os democratas, que têm enfrentado críticas internas de parte de seu eleitorado em todo o país, sobretudo entre os eleitores mais jovens.

BBC Muitos eleitores árabes dizem que não votarão em novembro

O alcalde de Dearborn, o democrata Abdullah Hammoud, de origem árabe e muçulmana, foi muito crítico com o governo de Biden. Assim como o congressista de Michigan Rashida Tlaib, de origem palestina, e um dos representantes da esquerda do Partido Democrata.

"Não votaremos em nenhum presidente que apoie um governo que bombardeia escolas e destrói as crianças. Esta é a nossa mensagem. Esses são os valores que levaremos em novembro", disse Hammoud no último protesto de solidariedade ao Líbano.

São mais de 3,5 milhões de árabes vivendo nos Estados Unidos. Não representando mais do que 1,2% da população, esta comunidade adota outra dimensão em Michigan. Na região metropolitana de Detroit vivem cerca de 190 mil pessoas que falam árabe, o que representa 13% das pessoas de origem árabe no país.

Por isso, o que este setor do eleitorado decide é importante em um Estado onde Harris supera Trump por pouco, segundo as pesquisas. E, em uma eleição disputada, ganhar ou perder os 15 votos eleitorais do Estado de Michigan pode ser decisivo.

Aseal Nasser, um estudante da Universidade Estatal de Wayne, de 21 anos, acredita que não irá votar e, se for, o voto dele não irá a Trump nem a Harris, porque a vice-presidente "não fez nada para mudar a situação ".

Para Aseal, a candidata à presidência Jill Stein, do Partido Verde, que mostrou de forma aberta seu respaldo ao clamor palestino, pode ser uma opção. Segundo o Arab American Institute, 12% dos árabes apoiam os candidatos de outros partidos.

BBC Lubna Faraj compra flores para ajudar pessoas deslocadas pela guerra no Oriente Médio

Enquanto isso, nas ruas de Dearborn, as pessoas repetem que sentem "tristeza" pelo que acontece no Médio Oriente, onde conservam lembranças, familiares e amigos.

"A guerra contra nossos países está sendo paga por nossos impostos. Estamos pagando para que os Estados Unidos bombardeiem nosso povo. Nos sentimos responsáveis ??por isso", disse Noor.

Para Walid Harb é um momento no qual a comunidade árabe dos Estados Unidos tenta ajudar "como pode", seja por meio das doações ou com seu voto, porque se sentem "sem poder".

"Buscamos uma paz baseada na Justiça. Justiça para os palestinos, para os israelenses, para os libaneses. Porque, se não houver Justiça, voltará a guerra", disse Harb na mesquita.

A vontade de encontrar uma vida melhor, que levou muitas pessoas nascidas no Médio Oriente a viver em Michigan, choca agora com suas críticas à política externa dos Estados Unidos, especialmente para o Partido Democrata, de quem esperam uma resposta.

“É muito difícil ser árabe americano neste momento”, diz Lubna Faraj, de 30 anos, com seu filho pequeno, enquanto espera para comprar um ramalhete de rosas brancas.

