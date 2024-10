Mulher mata namorado a facadas após ele cumprimentar conhecida na rua

Natacha Palavencino, de 32 anos, matou a facadas o namorado Mariano Grinspun, de 23 anos, depois de ele cumprimentar uma conhecida na rua. O caso ocorreu na última segunda-feira (21/10), em González Catán, uma cidade da província de Buenos Aires.

Um vizinho presenciou o crime e ligou para a emergência. O corpo do jovem foi encontrado caído no chão, com um ferimento no peito, e a namorada "atordoada" ao lado do corpo. Natacha foi presa no local.

Uma mulher de 22 anos disse às autoridades que, minutos antes, Natacha e Mariano caminhavam quando ele a cumprimentou. Os dois foram colegas de escola. A atitude causou um ataque de ciúmes de Natacha, que tirou uma faca da roupa.

Primeiro, ela causou um ferimento superficial na axila esquerda da jovem. Em seguida, partiu para cima do namorado.

Mariano já tinha denunciado a namorada por ameaças e ferimentos, segundo o jornal InfoBae. Em 2021, Natacha foi condenada a um ano de prisão por lesões graves com uma faca em outro homem.