'Tumor cerebral do tamanho de bola de tênis foi retirado pela minha sobrancelha'

Uma cirurgia pioneira para remover tumores cerebrais grandes pela sobrancelha dos pacientes foi realizada com sucesso na Escócia.

O NHS, sistema público de saúde britânico, da região de Grampian, na Escócia, anunciou que tumores do tamanho de maçãs grandes foram removidos usando a técnica — no que foi descrito como algo "inédito no mundo".

O neurocirurgião Anastasios Giamouriadis adaptou a técnica de retirada pela sobrancelha já existente para permitir que ele conseguisse remover agora tumores maiores — um avanço que ele classificou como um "revolucionário".

A cirurgia teria menos complicações, um tempo de operação e recuperação mais curto e, como resultado, menos cicatrizes. Uma paciente, que descreveu seu tumor como uma bola de tênis, contou que saiu do hospital em apenas dois dias, só com um olho roxo.

A cirurgia tradicional para pacientes com tumores na parte frontal do cérebro envolve a remoção de uma grande parte do crânio, no que é conhecido como craniotomia.

É um processo demorado e complexo, que pode levar até 10 horas, e expõe partes saudáveis ??do cérebro durante a operação.

Conhecida como Modified Eyebrow Keyhole SupraOrbital Approach for Brain Tumours (algo como "abordagem modificada do buraco supraorbital da sobrancelha para tumores cerebrais"), a nova técnica prevê que os pacientes fiquem apenas com uma pequena cicatriz e um olho roxo.

Alguns conseguem receber alta do hospital apenas 24 horas depois, e voltar ao trabalho em poucos dias.

Doreen Adams teve o tumor retirado pela sobrancelha

Doreen Adams, de 75 anos, já havia sido submetida a uma craniotomia para retirada de um tumor antes.

Ela agora foi submetida à nova cirurgia, e descreveu a diferença entre os dois procedimentos como "do dia para a noite".

"Você ouve falar dessas coisas, mas não.... passar pela sua sobrancelha? Não, você simplesmente não consegue imaginar", disse ela à BBC Scotland News.

"Meu tumor era do tamanho de uma bola de tênis — como é possível tirar isso de um local tão pequeno?"

"Em dois dias, este homem — este jovem (médico) maravilhoso — vai me devolver minha vida. E foi exatamente isso que ele fez."

'Absolutamente incrível'

"Minha recuperação da cirurgia no (hospital) Aberdeen Royal Infirmary foi muito, muito mais rápida", ela acrescentou.

"Recebi alta do hospital dois dias depois, e voltei à minha vida normal quase imediatamente."

"Saí em dois dias sem nada além de um olho roxo."

"Pensar que você pode fazer uma cirurgia no cérebro e voltar ao normal em poucos dias, é absolutamente incrível."

"Sou muito grata a Giamouriadis e ao NHS Grampian — é fantástico que tenhamos esta abordagem inovadora e estas habilidades por aqui."

BBC Anastasios Giamouriadis disse que a cirurgia era uma 'revolucionária'

Em entrevista à BBC Scotland News, Giamouriadis afirmou:

"Percebi ao longo da minha carreira, especialmente durante a minha formação, que mesmo quando a operação corre muito bem, sem qualquer complicação, leva um tempo bastante significativo para os pacientes se recuperarem."

Ele explicou como desenvolveu a nova técnica.

"Não inventei esse tipo de cirurgia (via sobrancelha), mas a modifiquei para me dar mais espaço, por meio das sobrancelhas, e isso está me permitindo remover tumores cerebrais muito grandes".

"Não temos conhecimento de nenhum outro lugar no mundo que tenha conseguido remover tumores tão grandes como nós conseguimos."

"Entramos pela sobrancelha. Isso nos oferece um espaço muito limitado, mas nos permite realizar a cirurgia com mais rapidez e menos complicações."

'Impacto enorme'

Ele disse que a operação pode ser concluída em apenas três horas.

"Tradicionalmente, as pessoas ficavam com cicatrizes na testa toda, mas evitamos isso com este método", ele explicou.

"Normalmente, nossos pacientes voltam para casa no segundo dia com um olho roxo, como esperado, que voltará ao normal dentro de alguns dias."

"Tem um impacto enorme para o paciente, para suas famílias, para a sociedade, para a organização, para o NHS."

"É revolucionário."