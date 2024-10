Quem são os 11 prefeitos eleitos no 1º turno nas capitais - (crédito: TSE)

Onze capitais decidiram as eleições no primeiro turno (6/10). Desses, somente um não era prefeito antes. Todos os demais foram reeleitos. Neste domingo (27/10), 15 capitais disputam o segundo turno (acompanhe a apuração em tempo real e as notícias e análises das eleições 2024).

Confira todas as capitais cuja eleição foi decidida no primeiro turno:

Rio de Janeiro (RJ): Eduardo Paes (PSD)

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), foi reeleito no primeiro turno com 60,4% dos votos.

Florianópolis (SC): Topázio (PSD)

O atual prefeito de Florianópolis (SC), Topázio (PSD) já está matematicamente eleito com 58% dos votos. Cerca de 96% das urnas já foram apuradas.

Recife (PE): João Campos (PSB)

O prefeito João Campos (PSB) foi reeleito no Recife, com 78% dos votos.

Macapá (AP): Dr. Furlan (MDB)

O atual prefeito de Macapá (AP), Dr. Furlan (MDB), já está matematicamente reeleito, com 85% dos votos válidos. Cerca de 89% das urnas foram apuradas.

Vitória (ES): Lorenzo Pazolini (Republicanos)

O prefeito de Vitória (ES), Lorenzo Pazolini (Republicanos) foi reeleito com 56% dos votos.

Salvador (BA): Bruno Reis (União Brasil)

O atual prefeito da Salvador (BA), Bruno Reis (União), está matematicamente reeleito com 78% dos votos válidos. Cerca de 92,43% das urnas foram apuradas.

São Luís (MA): Eduardo Braide (PSD)

Com 98% das urnas apuradas, Eduardo Braide (PSD) foi reeleito como prefeito de São Luís (MA) com 70% dos votos.

Maceió (AL): JHC (PL)

O prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, conhecido como JHC (PL), foi reeleito com 83% dos votos.

Rio Branco (AC): Tião Bocalom (PL)

Tião Bocalom (PL) está virtualmente reeleito como prefeito de Rio Branco (AC), com 99,55% das urnas apuradas. Ele teve 55% dos votos válidos.

Boa Vista (RR): Arthur Henrique (MDB)

Arthur Henrique (MDB) foi reeleito prefeito de Boa Vista (RR) com 75% dos votos válidos (com 98% das urnas apuradas).

Teresina (PI): Silvio Mendes (União Brasil)

Em Teresina, Silvio Mendes (União Brasil) foi reeleito com 52% dos votos.