Evandro Leitão vence apertado em Fortaleza e faz 'gol de honra' do PT nas capitais

O petista Evandro Leitão (PT), de 57 anos, conquistou a prefeitura de Fortaleza (CE) em vitória apertada contra o candidato bolsonarista, André Fernandes (PL), que despontava como favorito, após liderar a votação no primeiro turno e moderar seu discurso ao longo da campanha.

O futuro prefeito recebeu 50,38% dos votos válidos, contra 49,62% do seu adversário, com pouco mais de 99% dos votos. A vice-prefeita eleita é Gabriella Aguiar (PSD), deputada estadual como Leitão.

Fortaleza se tornará a única capital sob comando do PT, após o jejum do partido em 2020, quando ficou sem nenhuma. Diante do desempenho titubeante da sigla no primeiro turno, é uma espécie de "gol de honra" da legenda, que amargou derrotas em Cuiabá, Porto Alegre e Natal.

A vitória de Leitão consolida o Ceará com um bastião petista no Brasil, com capital, governo do Estado e o maior número de cidades proporcionalmente governadas pelo partido.

A estratégia principal do vencedor para virar o jogo foi colar seu nome nas principais lideranças petistas no Ceará — o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Educação e ex-governador do Estado, Camilo Santana, e o atual governador, Elmano de Freitas.

Além de reforçar essas alianças e prometer uma prefeitura alinhada com os governos estadual e federal, a campanha do futuro prefeito martelou ao máximo a ligação de Fernandes com o ex-presidente Jair Bolsonaro, rejeitado pela maioria da capital cearense.

Essa estratégia foi uma reação à postura do candidato do PL, que moderou seu discurso bolsonarista e deu pouco espaço para Bolsonaro em sua campanha, após uma participação pontual do ex-presidente em uma motociata em agosto.

Leitão é auditor adjunto da secretaria da Fazenda, mas se afastou da função para ingressar na vida política. Depois de anos no PDT, se filiou ao PT para disputar a prefeitura de Fortaleza nesta eleição, após seu antigo partido entrar em crise no Estado, em meio à briga dos irmãos Ciro Gomes e Cid Gomes, ambos ex-governadores do Ceará.

Ele está em seu terceiro mandato de deputado estadual e hoje preside a Assembleia Legislativa do Ceará, mas se licenciou dos cargos para disputar a prefeitura.

Antes, foi líder do governo Camilo Santana na assembleia estadual, de 2014 e 2018, e secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social, de 2011 a 2013, no segundo mandato de Cid Gomes.

Segundo seu currículo na assembleia estadual, Leitão é formado em economia pela Universidade de Fortaleza (Unifor) e em direito pela Faculdade Integrada do Ceará (FIC). Ele também possui pós-graduação em gestão pública pela Secretaria da Administração do Ceará, e em marketing pela Bolsa de Valores Regional.

As propostas de Leitão

Uma das principais promessas do petista é acabar com impopular taxa do lixo, criada pela atual gestão municipal para custear a limpeza urbana.

Essa foi uma das causas da impopularidade do prefeito José Sarto (PDT), que tentou a reeleição, mas não chegou ao segundo turno.

As propostas do petista incluem também a criação do programa Pé-de-Meia municipal, que pagaria um benefício para alunos do 9º ano concluírem seus estudos, iniciativa similar à lançada pelo governo Lula neste ano.

Sua campanha promete, ainda, ampliar o passe livre estudantil para os fins de semana, criar um aplicativo para marcar consultas e emitir receitas médicas online, zerar filas nas creches e estabelecer faixas exclusivas para motos.

Leitão também apresentou propostas semelhantes a de seu adversário bolsonarista, como a promessa de ampliar o uso da Guarda Municipal na segurança pública e a intenção de firmar parcerias com clínicas de saúde privadas.