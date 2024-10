Quais partidos elegeram mais prefeitos? Confira mapas interativos

O Centrão, a direita e a centro-direita se saíram como os grandes vencedores das eleições municipais de 2024 no Brasil.

Demonstração disso é o partido que conquistou o maior número de prefeituras (887 municípios), o PSD de Gilberto Kassab — deixando para trás o tradicional MDB, que ficou em segundo lugar (853).

Já o partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o PT, aumentou o número de prefeituras conquistadas em comparação com 2020, mas foi apenas o nono partido com mais prefeitos eleitos (252).

Já entre os derrotados, segundo analistas entrevistados pela BBC, estão o PSDB, partido que já ocupou a Presidência do país por duas vezes e que tinha uma virtual hegemonia sobre a política de São Paulo; o PDT e o clã da família de Ciro Gomes no Ceará.