Como proteger sua família, pets e casa ao ser surpreendido por enchente

Cientistas alertam que cada vez mais pessoas vivem em áreas de risco de inundações, como o centro de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul - (crédito: Getty Images)

Enchentes geram destruição significativa no mundo todo e são o tipo mais frequente de desastre natural.

Segundo dados da Nasa, somente em 2023, 164 desastres globais de inundações foram registrados em todo o planeta. Entre elas, estão a enchente que atingiu o norte da Líbia e deixou mais de 10 mil mortos ou desaparecidos.

Neste ano, vários países também enfrentaram enchentes. Além da tragédia no Rio Grande do Sul, no Brasil, as enchentes mais recentes aconteceram na Europa Central e no norte e oeste da África.

Existem vários tipos, mas um é particularmente perigoso: inundações repentinas, que causam um rápido aumento nos níveis de água em poucos minutos ou horas.

Elas geralmente são o resultado de chuvas fortes e podem ser poderosas o suficiente para destruir imóveis. Condições climáticas extremas, como seca e chuvas intensas, são agravadas pelas mudanças climáticas e são uma razão comum para inundações repentinas.

Um estudo publicado em 2021 por cientistas dos EUA, na revista Nature, afirmou que cada vez mais pessoas estão vivendo em áreas com risco de inundações. Isso se deve à influência das mudanças climáticas em eventos climáticos como chuvas extremas, elevação do nível do mar e furacões mais intensos.

Então, como é possível sobreviver a uma enchente repentina? Há recomendações que podem aumentar as chances de sobrevivência.

Olhe, ouça, fale e aprenda

O mais importante a se fazer é entender se você está vivendo em uma área propensa a inundações.

Preste atenção aos alertas meteorológicos locais, especialmente a avisos de autoridades sobre chuvas mais fortes.

Se você estiver em uma área vulnerável ??à elevação das águas, tenha um plano de fuga para sua família e animais de estimação.

Manter um kit de emergência com medicamentos, água limpa, um carregador de bateria para celular e roupas impermeáveis pode ser útil. Organizações como a Cruz Vermelha oferecem informações sobre como preparar esses kits.

Além disso, certifique-se de informar os vizinhos sobre o risco de inundações - especialmente idosos e pessoas vulneráveis.

Como proteger a minha casa?

Getty Images Medidas preventivas para proteger sua casa contra inundações não são garantia de sucesso, como visto nesta em uma casa em Bangkok

O primeiro passo é fechar e trancar todas as portas e janelas, mas mantendo uma rota de fuga facilmente acessível.

Isso pode ajudar a reduzir o volume de água que entra no local. Também é aconselhável bloquear ralos de piso e assentos de vasos sanitários usando sacos de areia.

O que acontece se eu for pego de surpresa?

Getty Images Andar em ruas inundadas nem sempre é evitável - como nesta estrada em Cali, Colômbia -, mas não é recomendado

Se você estiver do lado de fora e vir água correndo pela rua, vá para um lugar mais alto.

Evite caminhar ou dirigir por áreas inundadas. Especialistas dizem ser necessário menos de meio metro de água corrente para levar uma pessoa ou até mesmo um carro embora.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) diz que o afogamento é responsável por 75% das mortes em desastres de inundação.

Além disso, a água carrega detritos perigosos que podem causar ferimentos graves, incluindo cabos de energia, que podem causar choques elétricos letais.

Tampas de bueiros podem ser arrancadas dos esgotos durante inundações e, assim, há o risco de cair nos buracos ao se caminhar por ruas já inundadas.

Se você estiver dentro de casa, desligue a chave geral de eletricidade.

Faça o mesmo com gás e água. Quando possível, mova móveis e aparelhos elétricos para andares ou lugares mais altos. Deixe o local se os níveis de água começarem a subir.

Após a enchente

Getty Images Mudanças climáticas levam a chuvas mais intensas e aumentam as chances de inundações, como em Derna, na Líbia

Sempre consulte as instruções das autoridades locais antes de voltar para casa.

As enchentes deixam perigos para trás, desde linhas de energia caídas até detritos e animais perigosos, como cobras.

As águas das enchentes geralmente carregam esgoto, óleo ou outras substâncias perigosas que representam riscos à saúde.

É importante lembrar que recomendações podem mudar de um lugar para outro, então, sempre busque informações com as autoridades da sua cidade ou região.