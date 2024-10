Morre youtuber que explorava a natureza após picada de cobra mamba-verde

O youtuber sul-africano, Graham Dinkelman, vulgo Dingo, morreu aos 44 anos após ter passado um mês em coma devido a uma picada de cobra da espécie mamba-verde, considerada extramamente venenosa. A informação foi divulgada no perfil de Dinkelman no Instagram nesta quinta-feira (31/10).

“Sabemos que ele estava lutando para estar aqui conosco e estamos muito gratos por isso. Infelizmente, apesar da sua força e resiliência, o meu amado marido faleceu em paz, rodeado pela sua família”, relatou Kirstie, esposa do youtuber, nas redes sociais.

Dingo sofreu um choque anafilático em decorrência de uma reação alérgica, conforme nota publicada nas redes sociais. Ele foi encaminhado a unidade de terapia intensiva (UTI), onde ficou em coma induzido por um mês, mas não resistiu e faleceu no sábado (26/10). Ele também deixa três filhas: Taylor, Maddy e Rex.

O youtuber era famoso por seus vídeos envolvendo animais perigosos, como crocodilos, cobras e aranhas. Seu objetivo era educar e inspirar seu público sobre a importância da conservação da vida selvagem e do meio ambiente. Dingo também administrava, juntamente com sua família um parque aberto ao público na África do Sul, o Dingo’s Farm and Reptile Park.