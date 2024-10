Rússia multa Google em valor maior do que todo dinheiro que existe no mundo todo - (crédito: BBC Geral)

Um tribunal russo multou o Google em dois undecilhões de rublos — um "2" seguido de 36 zeros — por restringir canais de mídia estatais russos no YouTube.

Isso é equivalente a US$ 2,5 decilhões, ou R$ 14,45 decilhões.

Apesar de ser uma das empresas mais ricas do mundo, isso é consideravelmente mais do que os US$ 2 trilhões que o Google vale.

Na verdade, é muito superior ao PIB total mundial, estimado pelo Fundo Monetário Internacional em US$ 110 trilhões.

A multa atingiu um nível tão gigantesco porque, como destacou a agência de notícias estatal Tass, o seu valor está aumentando rapidamente e constantemente.

De acordo com a Tass, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, admitiu que “não consegue nem pronunciar esse número”, mas pediu que “a administração do Google preste atenção”.

A empresa não comentou publicamente nem respondeu a um pedido de declaração da BBC.

Entenda o caso

O veículo russo RBC relatou que a multa aplicada ao Google está relacionada à restrição de conteúdo de 17 canais de mídia russos no YouTube.

Embora isto tenha começado em 2020, agravou-se após a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia, dois anos depois.

Isso fez com que a maioria das empresas ocidentais saísse da Rússia, com a realização de negócios lá também fortemente restringida por sanções.

Os meios de comunicação russos também foram proibidos na Europa — o que levou a medidas de retaliação de Moscou.

Em 2022, a subsidiária local do Google foi declarada falida, e a empresa deixou de oferecer os seus serviços comerciais na Rússia, como publicidade.

Porém, seus produtos não são totalmente proibidos no país.

Este desdobramento é a mais recente escalada entre a Rússia e a gigante da tecnologia dos Estados Unidos.

Em maio de 2021, o regulador de mídia russo, Roskomnadzor, acusou o Google de restringir o acesso do YouTube aos meios de comunicação russos, incluindo RT e Sputnik, e de apoiar “atividades de protesto ilegais”.

Então, em julho de 2022, a Rússia multou o Google em 21,1 bilhões de rublos por não restringir o acesso ao que chamou de material “proibido” sobre a guerra na Ucrânia e outros conteúdos.

Praticamente não existe liberdade de imprensa na Rússia, com meios de comunicação independentes e a liberdade de expressão severamente restringidas.