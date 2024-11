Como seriam os EUA sem imigrantes

Um número recorde de pessoas cruzou do México para os EUA no final de 2023, mas caiu desde então para o menor nível em quatro anos - (crédito: Getty Images)

A imigração é uma questão importante na próxima eleição presidencial dos EUA, com o republicano Donald Trump e a democrata Kamala Harris falando da necessidade de controles mais rígidos sobre aqueles que entram no país, especialmente na fronteira com o México.

Trump tem repetidamente alertado sobre uma "invasão" de migrantes e prometeu introduzir deportações em massa de imigrantes indocumentados.

Já Kamala acusou o ex-presidente de "alimentar o medo e a divisão" em torno da imigração, mas, ainda assim, reiterou seu apoio ao projeto de lei bipartidário de segurança na fronteira, que inclui centenas de milhões de dólares para a construção de um muro na fronteira.

Mas qual o papel da imigração nos EUA — lar da maior população nascida no exterior do mundo — e o que aconteceria se não houvesse imigrantes?

População

Sem imigrantes, a população dos EUA encolheria significativamente. A população nascida no exterior atingiu o recorde de 47,8 milhões em 2023 — ou seja, 14,3% da população dos EUA.

O México é, de longe, o principal país de origem, com 10,6 milhões, seguido pela Índia, com 2,8 milhões, e pela China, com 2,5 milhões.

Embora o número de migrantes esteja em alta recorde, o crescimento populacional geral nos EUA está diminuindo devido à queda na taxa de natalidade.

Entre 2010 e 2020, o país teve o crescimento populacional mais lento de qualquer década desde a década de 1930, quando a taxa de natalidade caiu para um nível histórico durante a Grande Depressão.

Isso significa que os EUA, assim como muitos outros países, enfrentam os desafios de uma população envelhecida, com aumento dos custos de saúde e menos pessoas em idade ativa.

Um ponto de inflexão é esperado em 2040, quando as mortes excederão os nascimentos, segundo previsões do Escritório de Orçamento do Congresso (CBO, na sigla em inglês) — a imigração, então, será responsável por todo o crescimento populacional.

Como resultado, alguns economistas e grupos pró-imigração argumentam que a imigração deveria ser aumentada para atender às necessidades da economia, especialmente em áreas rurais.

Impacto econômico

Getty Images O primeiro debate entre Kamala Harris e Donald Trump foi exibido no abrigo para migrantes Juventud 2000 em Tijuana, México

Sem imigrantes, a economia dos EUA sofreria, diz Tarek Hassan, professor associado de Economia na Universidade de Boston: "Se você removesse os imigrantes completamente, estamos falando de uma redução no PIB per capita de cerca de 5% a 10%, o que significa que a riqueza por pessoa diminuiria, e o PIB total seria muito menor devido a menos pessoas".

Hassan acrescenta que sua pesquisa sugere que a imigração "aumenta a inovação, o que impulsiona a produtividade em todos os setores, então não é limitada a um único setor — ela amplia a capacidade inovadora geral da economia dos EUA".

Os imigrantes também têm maior probabilidade de estarem em idade ativa. Embora sejam cerca de 14% da população dos EUA, representam quase 19% da força de trabalho civil — 31 milhões de trabalhadores — e têm taxas de participação na força de trabalho mais altas do que cidadãos nativos, segundo o Bureau of Labor Statistics, uma agência governamental.

De acordo com previsões do Escritório de Orçamento do Congresso (CBO), cerca de 91% dos imigrantes com 16 anos ou mais que chegarem aos EUA entre 2022 e 2034 terão menos de 55 anos, em comparação com apenas 62% da população adulta em geral.

Certos setores da economia, como a agricultura, dependem particularmente do trabalho imigrante. Segundo a Pesquisa Nacional de Trabalhadores Agrícolas do Departamento de Trabalho dos EUA, 70% dos trabalhadores agrícolas são imigrantes, embora muitos sejam indocumentados.

Perdê-los "deixaria muitos proprietários de fazendas lutando para encontrar mão de obra suficiente para cultivar, colher frutas, legumes e verduras e prepará-los para os consumidores americanos durante as temporadas de pico", diz Nan Wu, diretora de pesquisa do American Immigration Council (AIC), um grupo de defesa pró-imigração.

Um argumento típico dos críticos da imigração é que uma entrada de trabalhadores estrangeiros dispostos a trabalhar por salários mais baixos reduz os salários da população nativa.

Mas uma análise de 2014 da Universidade da Califórnia, em Davis, de 27 estudos sobre o impacto econômico da imigração concluiu que o efeito médio da imigração nos salários dos nativos foi essencialmente zero.

Um estudo mais recente da Universidade de Eastern Illinois descobriu que o crescimento no número de imigrantes pode até ter um impacto "positivo, mas estatisticamente insignificante" no crescimento dos salários.

Impostos

Getty Images Imigrantes indocumentados representam 23% da população total de imigrantes - aproximadamente 11 milhões de pessoas

Mas e o impacto na arrecadação de impostos?

Famílias de imigrantes contribuíram com quase um sexto de todos os dólares arrecadados em impostos — cerca de US$ 580 bilhões (R$ 3 trilhões) — em 2022, segundo análise do AIC.

Não são apenas os migrantes que chegaram legalmente que contribuem com impostos, diz Wu, da AIC.

Imigrantes indocumentados representam cerca de 23% do total da população imigrante — aproximadamente 11 milhões de pessoas, com cerca de quatro milhões do México — de acordo com análise do Pew Research Center.

E um estudo do Instituto de Tributação e Política Econômica descobriu que imigrantes indocumentados pagaram quase US$ 100 bilhões (R$ 520 bilhões) em impostos federais, estaduais e locais em 2022.

No entanto, Daniel Costa, diretor de pesquisa em leis e políticas de imigração no Economic Policy Institute (Instituto de Política Econômica), um centro de estudos em Washington, diz que, embora o impacto econômico da imigração possa ser positivo nacionalmente, ele pode ser negativo em alguns estados, especialmente a curto prazo.

Em um estudo recente, ele e sua equipe deram o exemplo de uma grande entrada de imigrantes ganhando baixos salários, mas sendo elegíveis para benefícios, inclinando o "equilíbrio fiscal no curto prazo para um impacto negativo".

Por essa razão, ele e sua equipe defendem uma maior redistribuição de fundos do nível federal para o estadual, dando mais dinheiro às áreas com níveis mais altos de imigração para responder a quaisquer desafios que possam surgir.

O professor Giovanni Peri, um dos principais especialistas em imigração e economista da Universidade da Califórnia, em Davis, observa que a pressão sobre as comunidades de imigrantes pode ser semelhante ao que acontece quando a população de pessoas nascidas nos EUA cresce.

Ele diz que "isso também gera pressão sobre os serviços e a habitação, se a construção não se ajustar... é apenas que os imigrantes são mais fáceis de serem destacados".

Inovação e Empreendedorismo

Getty Images A Apple, uma das empresas mais valiosas dos EUA, foi fundada por Steve Jobs, filho de um imigrante sírio

Uma proporção significativa de imigrantes, ou seus filhos, tornaram-se importantes empreendedores.

Cerca de 45% das empresas da Fortune 500 – uma lista anual das 500 maiores empresas dos EUA por receita – foram fundadas por imigrantes ou seus filhos, e imigrantes fundaram 55% das startups dos EUA avaliadas em US$ 1 bilhão (R$ 576 bilhões) ou mais.

Imigrantes também desempenharam um papel fundamental em avanços tecnológicos globais, com muitos vindo inicialmente para os EUA como estudantes internacionais.

No ano acadêmico de 2022-2023, mais de um milhão de estudantes internacionais contribuíram com US$ 40 bilhões (R$ 210 bilhões) para a economia dos EUA e apoiaram mais de 368 mil empregos através de mensalidades e despesas de vida, segundo a Associação de Educadores Internacionais.

Opinião pública

Getty Images Uma pesquisa recente da Gallup revelou que mais da metade dos americanos deseja ver a imigração reduzida

Apesar do papel dos imigrantes na economia dos EUA, uma pesquisa recente da Gallup revelou que 55% dos americanos querem ver a imigração reduzida. E há um consenso político amplo de que os controles sobre a migração devem ser mais rígidos, especialmente no que diz respeito às passagens ilegais na fronteira com o México.

O professor Peri, da Universidade da Califórnia, em Davis, diz que alguns políticos e a imprensa retratam a imigração como equivalente ao "caos na fronteira", focando em histórias de entrada ilegal, em vez de discutir o impacto mais amplo da imigração.

"As pessoas geralmente ouvem sobre a imigração como uma 'enxurrada' na fronteira sul, então pensam que é excessiva e prejudicial", acrescenta ele, em vez de discutir o papel dos imigrantes na economia e compensando o declínio demográfico.

E, segundo Tarek Hassan da Universidade de Boston: "Nas últimas duas décadas, a imigração tem sido particularmente alta, o que pode sobrecarregar a capacidade social de integrar novos chegados".

"E, embora a imigração tenha impacto positivo nas esferas econômica, social e cultural, podem haver aspectos com os quais as pessoas não se sintam confortáveis", conclui.