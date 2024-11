As fotos da infância e juventude de Trump e Kamala Harris nos EUA

Ao longo de uma campanha eleitoral, os eleitores dos EUA são bombardeados com imagens dos dois candidatos - falando de pódios, cumprimentando multidões de comícios e descendo escadas de aeronaves. Aqui está uma perspectiva visual diferente de quem eles são e de onde vieram.

Muito antes de saberem o que era a Casa Branca... Kamala Harris e Donald Trump são retratados acima, ambos com três anos.

Com décadas de diferença, a candidata presidencial democrata Kamala Harris passou seus primeiros anos em Oakland, Califórnia, e o candidato republicano Trump foi criado no bairro de Queens, em Nova York.

Kamala (à esquerda na foto da esquerda aqui embaixo) e sua irmã Maya (ao centro) foram criadas principalmente por sua mãe indiana, Shyamala Gopalan Harris, uma cientista que pesquisava sobre o câncer que também era ativista social.

Na foto da direita: o pai de Trump, Fred Trump, era filho de imigrantes alemães e sua mãe, Mary Anne MacLeod Trump, nasceu na Escócia. Eles o matricularam na Academia Militar de Nova York aos 13 anos.

Kamala passou cinco anos do ensino médio em Montreal, Canadá, onde sua mãe assumiu um emprego de professora na Universidade McGill. Mais tarde, ela se matriculou na Universidade Howard, uma universidade historicamente negra em Washington DC.

Trump disse que seus cinco anos na academia, que começaram em 1959, lhe deram treinamento militar e ajudaram a moldar suas habilidades de liderança. Mais tarde, ele ficou de fora da Guerra do Vietnã devido a adiamentos - quatro por razões acadêmicas e um devido a esporões ósseos.

Desde cedo, Kamala foi ensinada por sua mãe sobre a importância do movimento pelos direitos civis e ela compareceu à Marcha pela Liberdade anual de Martin Luther King Jr. em Washington em 2004.

Após se formar pela Wharton School da Universidade da Pensilvânia, Trump se tornou o favorito para suceder seu pai no comando dos negócios da família.

Kamala retornou à Califórnia, onde subiu rapidamente ao topo do sistema de justiça criminal do estado - assumindo um cargo como procuradora-geral - e usou esse ímpeto para montar uma corrida bem-sucedida para o Senado dos EUA em 2016.

Ao mesmo tempo em que ela entrou no Congresso, Trump estava entrando na Casa Branca pela primeira vez, tendo surpreendido o mundo ao derrotar Hillary Clinton.

Três anos depois, Kamala fez uma campanha presidencial sem brilho, mas foi escolhida pelo vencedor da corrida democrata, Joe Biden, para ser sua companheira de chapa. Eles derrotaram Trump e Mike Pence.

O fim da presidência de Trump e o início do mandato de Joe Biden e Kamala Harris foram marcados por bloqueios devido à Covid, uso obrigatório de máscaras e agitação social após o assassinato de George Floyd pela polícia em Minneapolis.

Kamala lutou para deixar sua marca como vice-presidente, mas encontrou sua voz mesmo em 2022, quando a Suprema Corte dos EUA acabou com o direito constitucional ao aborto.

Kamala tornou-se a maior voz da Casa Branca na defesa do aborto.

Pr outro lado, foi Trump quem tornou a Suprema Corte mais conservadora, abrindo caminho para a decisão sobre o aborto.

Durante seu tempo no Salão Oval, ele também tirou os EUA do acordo climático de Paris e tomou medidas para reduzir a imigração.

A primeira visita internacional de Kamala como vice-presidente foi à Guatemala em 2021, como parte da responsabilidade que lhe foi dada de reduzir o número de imigrantes latino-americanos que chegam à fronteira sul dos Estados Unidos com o México.

As questões de política externa que dominaram seu tempo no cargo incluem as guerras na Ucrânia e em Gaza, bem como a retirada caótica das tropas dos EUA do Afeganistão.

A primeira visita de Trump ao exterior como presidente foi à Arábia Saudita em 2017. Trump defende políticas isolacionistas que envolvem desembaraçar seu país de conflitos estrangeiros e promover a indústria americana.

Kamala Harris é casada com Doug Emhoff (foto abaixo), que faz campanha regularmente em seu nome. Ela é madrasta - ou "Momala", como ela diz - dos filhos de Emhoff de seu primeiro casamento: Cole (esquerda) e Ella (direita).

Vários membros da família de Donald Trump desempenharam papéis em sua carreira política, embora as aparições na campanha de 2024 de sua esposa, a ex-primeira-dama Melania Trump, tenham sido limitadas.

Com sua primeira esposa, Ivana, Trump teve três filhos: Donald Jr (segundo à esquerda na foto inferior), Ivanka (segunda à direita) e Eric (direita). Ele teve uma filha, Tiffany (esquerda), com sua segunda esposa, Marla Maples. Depois, Trump se casou com sua terceira esposa Melania (terceira à esquerda) em 2005, com quem tem um filho, Barron.

Kamala entrou na corrida presidencial de 2024 relativamente tarde no processo, substituindo Joe Biden, que desistiu de concorrer à reeleição.

Ela fez história como a primeira mulher negra asiático-americana a liderar a chapa presidencial de um grande partido, fazendo um discurso na Convenção Nacional Democrata em Chicago, Illinois.

Na mesma eleição, Donald Trump levou a rara distinção de ganhar uma terceira indicação presidencial de seu partido. Ele falou na Convenção Nacional Republicana em Milwaukee, Wisconsin - ostentando uma orelha enfaixada após sobreviver a uma tentativa de assassinato durante a campanha.

