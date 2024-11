Como usar as notas do Enem para entrar em faculdades no exterior

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), criado em 1998, é uma parte fundamental da vida acadêmica do Brasil — servindo para ingresso em diversas faculdades no Brasil através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e do Programa Universidade para Todos (ProUni).

O Enem também permite pleitear financiamento estudantil em programas como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Mas o Enem também pode ser uma porta de entrada para universidades no exterior?

A resposta depende de cada instituição e de cada país. Universidades de ponta no exterior costumam ter processos rigorosos de admissão em que o Enem não é levado em conta.

Alguns países têm processos próprios semelhantes ao Enem, e não aceitam o exame brasileiro. É o caso da Alemanha, onde mesmo estudantes brasileiros precisam fazer o exame nacional do país, o Abitur. O Abitur é realizado em algumas escolas no Rio de Janeiro e em São Paulo.

O país onde o Enem é mais amplamente aceito como forma de ingresso é Portugal, devido a um acordo entre os governos dos dois países.

Mais de 30 universidades, institutos politécnicos e escolas superiores têm em 2024 acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Mas cada instituição portuguesa define as regras e os pesos para uso das notas.

Veja no final desta reportagem as 35 instituições portuguesas que aceitam o Enem nos seus processos.

Confira abaixo alguns países cujas instituições citam o Enem em seu processo de admissão.

Getty Images Universidade de Oxford, mais antiga do mundo, não aceita o Enem para admissão em seus cursos de graduação

Reino Unido

A Universidade de Oxford, a mais antiga do mundo, não aceita o Enem como forma de ingresso em seus programas de undergraduate (equivalente à graduação no Brasil).

O site da Universidade de Cambridge para estudantes brasileiros, também considerada uma das melhores do mundo, não cita especificamente o Enem, mas lista uma série de qualificações que são exigidas.

"O Certificado de Ensino Médio não é considerado uma preparação adequada para uma candidatura competitiva à Universidade de Cambridge. Recomendamos fortemente que você faça um estudo mais aprofundado se desejar se candidatar a um diploma de graduação", diz o site.

"Exemplos das qualificações que seriam consideradas adequadas para admissão em Cambridge são os A Levels, o International Baccalaureate (IB), cinco ou mais cursos de Advanced Placement (AP) ou possivelmente o primeiro ano de um curso de graduação em uma universidade fora do Reino Unido", completa

Cambridge recomenda que os candidatos entrem em contato com a faculdade à qual desejam se inscrever para obter mais orientações.

O mesmo aviso explícito é feito pela London School of Economics (LSE): "O certificado de ensino médio e/ou vestibular/ENEM/PAS não é aceito como qualificação de entrada para a LSE".

Mas há universidades britânicas que aceitam o Enem.

É o caso da Universidade Kingston, que diz em seu site aceitar estudantes com nota igual ou superior a 55%, entre outros critérios.

O Enem também é citado como critério de admissão por diversas outras instituições, que exigem qualificações extra, além do exame brasileiro:

Universidade de Glasgow

Birkbeck

Universidade de Loughborough

Nottingham Trent University

EUA

Algumas instituições americanas mencionam o Enem como critério para admissão:

New York University

Drexel University

Northeastern University

Temple University

Divulgação New York University é uma das que considera o Enem como critério de entrada

Irlanda

University College Dublin

University College Cork

National College of Ireland

Canadá

Universidade de Toronto

Humber College

Universidade Trent

Portugal

Há em 2024, segundo o site do Inep, 35 instituições portuguesas que aceitam nota do Enem como forma de ingresso, num acordo conhecido como Enem Portugal.

Em todas essas instituições, a nota do Enem é apenas um dos elementos considerados.

As instituições são:

Instituto Universitário de Lisboa – ISCTE

Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa - ESSNorteCVP

Universidade Autónoma de Lisboa – UAL

Instituto Politécnico da Lusofonia – Ipluso

Instituto de Estudos Superiores de FAFE – IESFafe

Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia – Isla

Instituto Superior de Gestão e Administração de Santarém

Instituto Superior de Gestão – ISG

Instituto Superior D. Dinis Isdom

Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes – Ismat

Instituto Português de Administração de Marketing – Ipam

Instituto Politécnico de Viana do Castelo – IPVC

Instituto Português de Administração e Marketing – Porto – Ipam

Universidade Nova de Lisboa

Instituto Politécnico de Beja – IPBeja

Instituto Politécnico de Leiria

Instituto Politécnico do Porto – IPP

Instituto Politécnico de Coimbra – IPC

Universidade da Beira Interior – UBI

Universidade do Minho – Uminho

Instituto Politécnico de Santarém

Instituto Politécnico de Castelo Branco

Instituto Politécnico de Bragança

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias – ULHT

Instituto Politécnico de Portalegre

Instituto Politécnico de Viseu

Universidade Católica Portuguesa – UCP

Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida – ISPA

Escola Superior Artística do Porto – ESAP

Universidade de Aveiro – UAVEIRO

Escola Superior de Enfermagem de Coimbra – ESENFC

Universidade da Maia – UMAIA

Instituto Politécnico da Maia – IPMAIA

Escola Superior de Saúde do Alcoitão

Universidade Europeia

Esta reportagem foi publicada originalmente em 10 fevereiro de 2022 e atualizada e republicada em 2024...