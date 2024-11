Resultados da eleição EUA 2024: quando vencedor será anunciado?

Os eleitores americanos vão às urnas em 5 de novembro para escolher seu próximo presidente.

Os resultados das eleições nos EUA às vezes são declarados poucas horas após o fechamento das urnas, mas a disputa acirrada deste ano pode significar uma espera mais longa.

Quando o resultado das eleições presidenciais de 2024 deve ser conhecido?

Em algumas disputas presidenciais, o vencedor foi conhecido tarde na noite da eleição ou na manhã seguinte. Desta vez, a disputa acirrada em muitos Estados pode significar que os meios de comunicação esperem mais tempo antes de projetar quem venceu.

A democrata Kamala Harris, atual vice-presidente, e o republicano Donald Trump, ex-presidente, estão empatados há semanas.

Vitórias estreitas também podem significar recontagens. No Estado decisivo da Pensilvânia, por exemplo, uma recontagem em todo o estado seria necessária se houvesse uma diferença de meio ponto percentual entre os votos emitidos para o vencedor e o perdedor. Em 2020, a margem foi de pouco mais de 1,1 ponto percentual.

Também são possíveis contestações legais. Mais de 100 ações judiciais pré-eleitorais já foram movidas.

Outros cenários que podem causar atrasos incluem qualquer desordem relacionada à eleição, principalmente em locais de votação.

Por outro lado, a contagem de votos foi acelerada em algumas áreas, incluindo o crucial Estado de Michigan, e muito menos votos serão enviados pelo correio do que na última eleição, que ocorreu durante a pandemia de covid.

Quando foram anunciados os resultados das eleições presidenciais anteriores?

A eleição de 2020 ocorreu no dia 3 de novembro. No entanto, as redes de TV dos EUA não declararam Joe Biden o vencedor até o final da manhã de sábado, 7 de novembro, depois que o resultado na Pensilvânia ficou mais claro.

Em outras eleições recentes, os eleitores tiveram uma espera muito mais curta.

Em 2016, quando Trump ganhou a Presidência, ele foi declarado vencedor pouco antes das 03:00 (em Washington DC) do dia seguinte à eleição.

Em 2012, quando Barack Obama garantiu um segundo mandato, sua vitória foi projetada antes da meia-noite no próprio dia da votação.

Já a eleição de 2000 entre George W. Bush e Al Gore foi uma exceção notável.

A votação foi realizada em 7 de novembro, mas as duas campanhas entraram em guerra por uma disputa acirrada na Flórida e a corrida não foi decidida até 12 de dezembro.

A Suprema Corte dos EUA decidiu encerrar o processo de recontagem do Estado, o que manteve Bush como vencedor.

Quais são os principais Estados que devem ser observados em 2024?

Em todo o país, as urnas começarão a ser fechadas às 18:00, horário de Washington DC (20:00 em Brasília) na terça-feira à noite e as últimas urnas serão encerradas à 01:00 (03:00 em Brasília) na quarta-feira.

Mas o que se espera é que os resultados de sete Estados indecisos sejam determinantes nessa corrida eleitoral: Arizona, Geórgia, Michigan, Nevada, Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin.

19:00 (21:00 em Brasília) - As urnas fecham na Geórgia e em cinco outros Estados, e parcialmente em mais dois Estados. É também quando as redes de TV dos EUA provavelmente começarão a fazer suas primeiras projeções de resultados, em Estados menos competitivos como Kentucky.

19:30 (21:30 em Brasília) - As urnas fecham em três Estados, incluindo a Carolina do Norte.

20:00 EST (22:00 em Brasília) - As urnas fecham na Pensilvânia, em 15 outros Estados e no Distrito de Columbia, bem como parcialmente no Michigan e em quatro outros Estados.

21:00 EST (23:00 em Brasília) - Todas as urnas restantes fecham em Michigan. A votação também terminará no Arizona, Wisconsin e em outros 12 Estados.

22:00 EST (00:00 em Brasília) - As urnas fecham em Nevada e em dois outros Estados, e parcialmente em outros dois.

Como funciona a contagem de votos?

Normalmente, os votos emitidos no dia da eleição são contados primeiro, seguidos por cédulas antecipadas e as que foram enviadas pelo correio. Em caso de haver a necessidade de recontagem, os votos contestados são recontados e, em seguida, as cédulas estrangeiras e militares.

Autoridades eleitorais locais - às vezes nomeadas, às vezes eleitas - verificam, processam e contam votos individuais, em um processo conhecido como apuração.

A verificação de cédulas inclui comparar o número emitido com o número de eleitores ativos; remover, desdobrar e examinar cada cédula para verificar se há rasgos, manchas ou outros danos; e documentar e investigar quaisquer inconsistências.

A contagem de cédulas envolve alimentar cada uma em scanners eletrônicos que tabulam seus resultados. Algumas circunstâncias exigem contagens manuais ou contagens duplamente verificadas.

Cada Estado e localidade tem regras rigorosas sobre quem pode participar da apuração, a ordem em que os votos são processados ??e quais partes são abertas ao público, incluindo como os observadores partidários podem monitorar e intervir na contagem de votos.

O que acontece se os resultados forem contestados?

Uma vez que todos os votos válidos tenham sido incluídos nos resultados finais, um processo conhecido como colégio eleitoral entra em ação.

Em cada Estado, um número variável de votos do colégio eleitoral pode ser conquistado, e é garantindo estes — e não apenas o apoio dos próprios eleitores — que, em última análise, ganha-se a eleição.

Geralmente, os estados concedem todos os seus votos do colégio eleitoral a quem ganha o voto popular e isso é confirmado após as reuniões em 17 de dezembro.

O novo Congresso dos EUA se reúne em 6 de janeiro para contar os votos do colégio eleitoral e confirmar o novo presidente.

Após a eleição de 2020, Trump se recusou a admitir a derrota e reuniu apoiadores para marchar até o Capitólio dos EUA enquanto o Congresso se reunia para certificar a vitória de Biden.

Getty Images

Trump pediu ao seu vice-presidente, Mike Pence, que também rejeitasse os resultados, mas Pence se recusou.

Mesmo depois que o tumulto foi resolvido e os membros do Congresso se reagruparam, 147 republicanos votaram sem sucesso para anular a derrota de Trump.

As reformas eleitorais desde então tornaram mais difícil para os legisladores se oporem aos resultados certificados enviados a eles por estados individuais. Eles também esclareceram que o vice-presidente não tem poder para rejeitar unilateralmente os votos eleitorais.

No entanto, os observadores eleitorais esperam que os esforços para atrasar a certificação da votação de 2024 possam ocorrer ao nível local e estadual.

Trump, seu companheiro de chapa JD Vance e os principais líderes republicanos no Capitólio se recusaram em várias ocasiões a declarar inequivocamente que aceitarão os resultados se ele perder.

Quando é a posse presidencial?

O presidente eleito começará seu mandato após ser empossado na segunda-feira, 20 de janeiro de 2025. Será a 60ª posse presidencial na história dos EUA.

O evento verá o novo presidente empossado em uma promessa de defender a Constituição e, em seguida, fazer seu discurso inaugural.