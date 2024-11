10 razões pelas quais Kamala Harris e Trump podem ter esperança de vitória

Faltando apenas um dia, a corrida pela Casa Branca está em um impasse - tanto ao nível nacional quanto nos Estados mais importantes do campo de batalha.

As pesquisas estão tão próximas, dentro da margem de erro, que Donald Trump ou Kamala Harris podem estar dois ou três pontos acima um do outro - o suficiente para vencer confortavelmente.

Há um caso convincente para mostrar por que cada um pode ter vantagem quando se trata de construir uma coalizão de eleitores nos lugares certos e, então, garantir que eles realmente compareçam.

Vamos começar com a possibilidade histórica de que um presidente derrotado pode ser reeleito pela primeira vez em 130 anos.

Trump pode ganhar porque...

1. Ele não está no poder

A economia é a questão número um para os eleitores e, embora o desemprego esteja baixo e o mercado de ações esteja crescendo, a maioria dos americanos diz que está lutando com preços mais altos a cada dia.

A inflação atingiu níveis não vistos desde a década de 1970 após a pandemia, dando a Trump a chance de perguntar "Você está melhor agora do que estava há quatro anos?"

Em 2024, os eleitores ao redor do mundo várias vezes rejeitaram o partido no poder, em parte devido ao alto custo de vida pós-covid. Os eleitores dos EUA também parecem famintos por mudanças.

Apenas um quarto dos americanos dizem estar satisfeitos com a direção que o país está tomando e dois terços têm uma perspectiva econômica ruim.

Harris tentou ser a chamada candidata da mudança, mas como vice-presidente tem lutado para se distanciar de um Joe Biden impopular.

2. Ele parece imune a más notícias

Apesar das consequências do motim de 6 de janeiro de 2021 no Capitólio dos EUA, uma série de indiciamentos e uma condenação criminal sem precedentes, o apoio a Trump permaneceu estável durante todo o ano em 40% ou mais.

Enquanto os democratas e os conservadores "Never-Trump" dizem que ele não é apto para o cargo, a maioria dos republicanos concorda quando Trump diz que é vítima de uma caça às bruxas política.

Com ambos os lados tão entrincheirados, ele só precisa conquistar o suficiente da pequena fatia de eleitores indecisos sem uma visão fixa dele.

3. Seus avisos sobre a imigração ilegal repercutem

Além do estado da economia, as eleições são frequentemente decididas por uma questão com um apelo emocional.

Os democratas esperam que seja o aborto, enquanto Trump aposta que é a imigração.

Depois que a tensão na fronteira atingiu níveis recordes sob Biden, e o influxo de imigrantes impactou Estados distantes da divisa com o México, as pesquisas sugerem que os eleitores confiam mais em Trump no tema da imigração - e que ele está se saindo muito melhor com os latinos do que em eleições anteriores.

4. Há muito mais gente sem diploma do que com diploma

O apelo de Trump aos eleitores que se sentem esquecidos e deixados para trás mudou a política dos EUA ao transformar democratas tradicionais, como trabalhadores sindicalizados, em republicanos e tornando a proteção da indústria americana por tarifas quase a norma.

Se ele aumentar a participação nas áreas rurais e suburbanas dos Estados indecisos, isso pode compensar a perda de republicanos moderados e com ensino superior.

5. Ele é visto como um homem forte em um mundo instável

Os detratores de Trump dizem que ele enfraquece as alianças dos Estados Unidos ao se aproximar de líderes autoritários.

No entanto, o ex-presidente vê sua imprevisibilidade como uma força, e ressalta que nenhuma grande guerra começou quando ele estava na Casa Branca.

Muitos americanos estão bravos, por diferentes razões, com os EUA enviando bilhões de dólares para a Ucrânia e Israel - e acham que os Estados Unidos estão mais fracos sob Biden.

A maioria dos eleitores, especialmente os homens que Trump cortejou por meio de podcasts como o de Joe Rogan, veem Trump como um líder mais forte do que Kamala.

Kamala pode ganhar porque...

1. Ela não é Trump

Apesar das vantagens de Trump, ele continua sendo uma figura profundamente polarizadora.

Em 2020, ele ganhou um número recorde de votos para um candidato republicano, mas foi derrotado porque mais sete milhões de americanos apoiaram Biden.

Desta vez, Kamala está enfatizando o fator medo sobre o retorno de Trump. Ela o chamou de "fascista" e uma ameaça à democracia, enquanto promete deixar de lado o "drama e o conflito".

Uma pesquisa Reuters/Ipsos em julho indicou que quatro em cada cinco americanos sentiam que o país estava saindo do controle. Kamala espera que os eleitores - especialmente republicanos moderados e independentes - a vejam como uma candidata de estabilidade.

2. Ela tampouco é Biden

Os democratas estavam enfrentando uma derrota quase certa no momento em que Biden desistiu da disputa. Unido em seu desejo de derrotar Trump, o partido rapidamente se uniu em torno de Kamala. Com uma velocidade impressionante desde o início, ela transmitiu uma mensagem mais voltada para o futuro que entusiasmou a base.

Enquanto os republicanos a vincularam às políticas mais impopulares de Biden, Kamala tornou algumas de suas linhas de ataque específicas de Biden redundantes.

A mais clara delas é a idade - as pesquisas sugeriram consistentemente que os eleitores tinham preocupações reais sobre a aptidão de Biden para o cargo. Agora a disputa mudou, e é Trump quem está competindo para se tornar a pessoa mais velha a ganhar a Casa Branca.

3. Ela defendeu os direitos das mulheres

Esta é a primeira eleição presidencial desde que a Suprema Corte dos EUA anulou o direito constitucional ao aborto.

Os eleitores preocupados em proteger os direitos ao aborto apoiam Kamala de forma esmagadora, e vimos em eleições anteriores - principalmente nas eleições do Congresso em 2022 - que a questão pode impulsionar a participação e ter um impacto real no resultado.

Desta vez, 10 Estados, incluindo o indeciso Arizona, terão iniciativas eleitorais perguntando aos eleitores como o aborto deve ser regulamentado. Isso pode aumentar a participação a favor de Kamala.

A natureza histórica de sua candidatura para se tornar a primeira mulher presidente também pode fortalecer sua liderança significativa entre as eleitoras.

4. Seus eleitores têm mais probabilidades de comparecer

Os grupos com os quais Kamala está tendo mais sucesso nas pesquisas, como pessoas com ensino superior e mais velhas, têm mais probabilidade de votar.

Os democratas, em última análise, têm melhor desempenho com grupos de alta participação, enquanto Trump obteve ganhos com grupos de participação relativamente baixa, como homens jovens e aqueles sem diplomas universitários.

Trump, por exemplo, detém uma grande liderança entre aqueles que foram registrados, mas não votaram em 2020, de acordo com uma pesquisa do New York Times/Siena.

Uma questão-chave, então, é se eles aparecerão desta vez.

5. Ela arrecadou - e gastou - mais dinheiro

Não é segredo que as eleições americanas são caras, e 2024 está a caminho de ser a mais cara de todos os tempos.

Mas quando se trata de poder de compra, Kamala está no topo. Ela arrecadou mais desde que se tornou candidata em julho do que Trump em todo o período desde janeiro de 2023, de acordo com uma análise recente do Financial Times, que também observou que sua campanha gastou quase o dobro em publicidade.

Isso pode desempenhar um papel em uma corrida acirrada que será decidida pelos eleitores em Estados indecisos e que atualmente estão sendo bombardeados por anúncios políticos.