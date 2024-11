'New York Times' aponta 78% de chance de vitória de Trump nas eleições

A estimativa do jornal até as 23h (no horário de Brasília) é de que Trump consiga 280 delegados, contra 258 de Kamala - (crédito: AFP)

Com o andamento da apuração das urnas nos Estados Unidos, o jornal New York Times apontou uma tendência favorável ao candidato republicano e ex-presidente Donald Trump contra a oponente democrata e vice-presidente Kamala Harris no pleito presidencial. Em atualização às 0h20 desta quarta-feira (6/11), o jornal aponta 78% de chance de vitória de Trump.

Dados coletados pelo veículo em pesquisas e votos relatados até o momento indicam essa possível vantagem de Trump. No entanto, o próprio jornal não declarou nenhum vencedor.

A estimativa do jornal até o momento é de que Trump consiga 280 delegados, contra 258 de Kamala. A contagem do TNYT considera os votos contados em cada estado e estimativas em outras áreas com dados demográficos e histórico de votação semelhante.

As demais pesquisas apontam um empate dentro da margem de erro entre os dois candidatos, mas Kamala teria uma ligeira vantagem no número de delegados. Entretanto, Trump lidera em estados decisivos como Pensilvânia e Arizona.

Entenda o sistema de votação americano

O sistema de votação americano é indireto. Isso quer dizer que o presidente não é eleito diretamente pelo voto da população, mas sim por um Colégio Eleitoral, formado por 538 delegados.

Cada estado tem um número determinado de delegados, a depender de acordo com a quantidade de habitantes e a representação no Congresso. O candidato mais votado pela população de um estado leva todos os delegados da área, mesmo que a diferença tenha sido de um voto.

O candidato será considerado vencedor se conquistar 270 dos 538 delegados do Colégio Eleitoral. As eleições tem apenas um turno e ganha quem tiver a maioria dos delegados.

Nos Estados Unidos, o voto é facultativo.