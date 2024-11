5 fatores que explicam o retorno de Trump à Casa Branca

Os consumidores americanos ressentiram-se do aumento da inflação pós-pandemia - (crédito: Getty Images)

Quando Donald Trump deixou a Casa Branca em janeiro de 2021, muitos analistas pensaram que a sua carreira política tinha acabado.

Durante o seu governo, o líder republicano teve uma popularidade média de 41%, a mais baixa que qualquer presidente dos EUA teve desde o final da Segunda Guerra Mundial, segundo a empresa de sondagens Gallup.

Mas ao deixar a presidência a sua popularidade foi ainda pior: 34%, a mais baixa registrada durante todo o seu mandato.

A recusa de Trump em reconhecer a sua derrota em 2020 e o ataque ao Capitólio levado a cabo pelos seus seguidores em 6 de janeiro de 2021 reduziram ainda mais o seu apoio.

Se somarmos a isso os processos criminais abertos contra ele após o fim de seu governo, é compreensível que muitos não apostassem mais no futuro político do magnata imobiliário.

Apesar de tudo, quatro anos depois de ter falhado a sua tentativa de reeleição, Trump conseguiu inverter a situação ao derrotar decisivamente Kamala Harris para voltar a ser o chefe do Executivo norte-americano.

No campo jurídico, isso foi possível graças a uma decisão de julho de 2024 da Suprema Corte, de maioria conservadora, que lhe concedeu imunidade parcial por sua atuação na presidência e que conseguiu adiar esses julgamentos - levando inclusive ao adiamento da pena. por um caso pelo qual já tinha sido condenado - até depois das eleições presidenciais.

O ex-presidente foi condenado no final de maio por 34 acusações de falsificação de registros contabilísticos relacionados com pagamentos para silenciar Stormy Daniels sobre a alegada relação que a atriz pornográfica afirma ter tido com ele.

Além disso, ele enfrenta julgamento por suas supostas tentativas de alterar os resultados das eleições de 2020 no estado da Geórgia; bem como por conspirar para anular essas eleições em todo o país, por diversos meios, incluindo o assalto ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

Ao mesmo tempo, cinco fatores o ajudaram a emergir politicamente e permitiram-lhe chegar novamente à Casa Branca.

1. A economia

Getty Images Os consumidores americanos ressentiram-se do aumento da inflação pós-pandemia

Em parte como consequência da pandemia de Covid-19, a inflação nos Estados Unidos disparou durante a primeira metade do governo de Joe Biden, atingindo 9,1% em junho de 2022, o valor mais elevado registrado em 40 anos.

Em resposta, a Reserva Federal iniciou uma política agressiva de aumento das taxas de juro que ajudou a reduzir a inflação, que em setembro de 2024 já tinha caído para 2,4%, muito próximo do objetivo oficial de 2%.

Este aumento das taxas de juro, no entanto, traduziu-se num aumento do custo do crédito e das hipotecas.

Esses dois fatores – inflação alta e crédito caro – pressionaram e causaram descontentamento entre os consumidores americanos que estavam acostumados há muitos anos a conviver com inflação baixa e taxas de juros baixas.

À luz destes aumentos, a economia pré-pandemia da administração Trump – com a inflação que se manteve em torno da meta de 2% – foi vista de forma mais favorável por muitos eleitores em comparação com o que aconteceu durante a administração de Biden.

Uma pesquisa Gallup publicada no início de outubro indica que 90% dos entrevistados indicaram que a economia era “extremamente importante” ou “muito importante” na hora de decidir o seu voto. E que 54% dos eleitores acreditavam que Trump poderia lidar com isso melhor do que Kamala Harris.

A economia não era uma questão eleitoral tão importante desde 2008.

2. Uma base de seguidores leais

Getty Images Apoiadores de Trump durante um comício

Um dos elementos mais característicos de Trump como fenômeno eleitoral reside no fato de ele ter um grupo de seguidores muito leais, que se identificam com a sua proposta MAGA (Make American Great Again).

Mas, além disso, nas eleições de 5 de novembro, ele conseguiu atrair eleitores de outros grupos demográficos que não os eleitores que lhe deram a vitória em 2016.

Em 2024, segundo as sondagens, Trump conseguiu aumentar o seu apoio entre os jovens negros e latinos.

Um estudo da UC Davies University realizado em 2022 e publicado em janeiro de 2024 estimou que os MAGAs representam cerca de 33,6% de todos os republicanos e 15% da população adulta dos EUA.

Segundo este estudo, essas pessoas tendem a ser majoritariamente brancas (81%) e sem formação universitária (77,8%). A maioria deles (71,6%) acredita que nos Estados Unidos existe uma discriminação contra os brancos igual ou pior do que a contra os negros e outras minorias; e 51% acreditam que a população branca nativa está sendo substituída por imigrantes.

Eles também pensam que a situação nos EUA está na direção errada (98,7%) e que a democracia dos EUA só favorece os ricos e poderosos (68,6%).

Muitos destes provêm de áreas dos EUA onde a situação econômica se agravou nas últimas quatro décadas como consequência da globalização e do processo de desindustrialização, que reduziram as possibilidades de progresso econômico para pessoas sem educação universitária, eliminando milhares de empregos no setor de manufatura.

Desde que lançou a sua primeira candidatura presidencial em 2015, Trump deu voz a estes eleitores e com o seu discurso anti-establishment legitimou o seu descontentamento, o que serviu para consolidar o vínculo com os seus seguidores.

Trump também conseguiu cimentar o seu apoio entre os cristãos conservadores, que viram como durante a sua administração cumpriu objetivos que há muito aguardavam, como a nomeação de novos juízes para o Supremo Tribunal que revogariam o direito ao aborto.

3. Imigração e fronteira

Getty Images A chegada massiva de migrantes às fronteiras dos EUA favoreceu o discurso político de Trump

A candidatura de Trump também se beneficiou da questão da migração e da situação na fronteira com o México, considerada “extremamente importante” ou “muito importante” por 7 em cada 10 eleitores, segundo o Gallup.

Contribuindo para esta percepção está o grande aumento no número de tentativas de entrada nos Estados Unidos pela fronteira sul, que nos primeiros três anos da administração Biden atingiu 6,3 milhões, segundo dados do Departamento de Segurança Interna.

Durante esse período, 2,4 milhões de pessoas foram admitidas nos Estados Unidos, sendo que a maioria está em processo de expulsão em tribunais de imigração, perante os quais podem pedir asilo.

A isto devemos acrescentar as imagens de “caravanas” com milhares de pessoas caminhando pelo México e pela América Central em direção aos EUA, bem como a presença visível destes migrantes em muitas das principais cidades do país.

Estes elementos alimentaram o discurso de Trump segundo o qual o governo democrata tinha uma política de fronteiras abertas que permitia a livre entrada de “milhões” de migrantes sem qualquer tipo de controle, incluindo muitos criminosos.

Esta situação constituía um cenário ideal para um candidato como Trump, que não só tinha um discurso anti-imigração, mas que já tinha demonstrado no seu governo que se tratava de um assunto que o preocupava e para o qual estava disposto a tomar medidas como continuar a a construção do muro na fronteira com o México ou a adoção de propostas para dificultar o processamento dos pedidos de asilo e refúgio.

Durante a campanha, Trump prometeu selar as fronteiras e realizar a “maior deportação” da história dos EUA.

Ela também atacou Harris pelo papel que desempenhou não apenas como vice-presidente, mas pelo fato de Biden a ter nomeado responsável por encontrar soluções para os problemas subjacentes que estavam a impulsionar a migração dos países centro-americanos para os EUA.

4. As guerras na Ucrânia e em Gaza

EPA Quando foi eleito presidente em 2016, grande parte do público americano estava exausto após os oito anos de guerra no Iraque

Embora constitua uma mudança na política externa dos EUA desde o final da Segunda Guerra Mundial, na realidade, a proposta “América Primeiro” de Trump não é nova, e se alimenta de uma corrente isolacionista de longa data naquele país que já era palpável desde a época do primeiro presidente do país, George Washington, que no seu discurso de despedida aconselhou os EUA a evitarem “alianças complicadas” com outros países.

Quando foi eleito presidente em 2016, grande parte do público americano estava exausto após os oito anos de guerra no Iraque (que mais tarde deu lugar à luta contra o autoproclamado Estado Islâmico) e a guerra aparentemente interminável no Afeganistão, que durou mais de 15 anos. Ambos os conflitos começaram, aliás, pelo republicano George W. Bush.

Trump chegou à Casa Branca com a promessa de não iniciar novas guerras, algo que cumpriu formalmente, embora alguns críticos o acusem de ter tido uma política externa bélica e de confronto.

Isto permitiu-lhe durante a campanha apresentar-se novamente como o candidato “anti-guerra” e tirar vantagem da crescente agitação - especialmente entre os eleitores republicanos - que consideram que os EUA estão investindo muito dinheiro e esforço no apoio à Ucrânia face à da agressão russa.

Trump prometeu que, se voltar à Casa Branca, acabará com esta guerra dentro de 24 horas, o que tem gerado preocupação na Ucrânia e nos seus aliados, pois temem que o republicano tente forçar Kiev a fazer concessões para apaziguar a Rússia.

Também durante a campanha, Trump garantiu que acabaria com a guerra em Gaza, embora não tenha dito como.

E os eleitores parecem ter acreditado nele.

5. A mudança da candidatura democrata

A campanha eleitoral de Trump também foi ajudada pelos altos e baixos do Partido Democrata durante esta campanha.

O presidente Joe Biden tentou a reeleição e inicialmente liderou as pesquisas. No entanto, a partir de março de 2024, a sua popularidade caiu, à medida que cresciam as dúvidas dentro e fora do seu partido sobre a idoneidade da sua candidatura, especialmente devido às preocupações com a sua idade avançada e às dúvidas sobre o seu suposto declínio cognitivo.

A situação chegou ao auge durante o debate que os dois candidatos realizaram no final de junho, quando Biden teve dificuldade em apresentar os seus argumentos e, por vezes, pareceu ter perdido a linha de pensamento.

Poucos dias depois, Biden anunciou a sua desistência da corrida e o seu apoio à candidatura da sua vice-presidente Kamala Harris.

Em poucas semanas, Harris assumiu a liderança democrata e conseguiu recuperar o terreno perdido por Biden nas sondagens, mas apenas até se estabelecer numa situação de empate técnico com Trump, que se manteve até às eleições.

Menos conhecida dos eleitores do que Trump, Harris teve dificuldade na campanha em se dissociar das políticas de Biden e das suas aparentes consequências em termos de inflação e da crise na fronteira.

Harris tentou apresentar a sua candidatura como uma opção de “mudança” e alegria geracional, mas a sua candidatura não pareceu convencer os eleitores insatisfeitos com o sistema político americano.

A candidata democrata também foi prejudicada pela sua recusa em conceder entrevistas à imprensa durante as primeiras semanas de campanha, o que alimentou a ideia de que não tinha um plano governamental claro.

Além disso, ao longo da campanha, Harris parecia uma clara favorita para ganhar o voto feminino, mas perdeu muito terreno no voto masculino, especialmente entre os jovens negros e hispânicos que se voltaram notavelmente para Trump, contribuindo assim para o seu regresso ao cargo na Casa Branca.

