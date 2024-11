A trajetória de Donald Trump em 23 fotos

Donald John Trump nasceu em 14 de junho de 1946 no bairro do Queens, em Nova York.

O quarto de cinco filhos, ele tinha dois irmãos — Fred Jr. e Robert — e duas irmãs, Maryanne e Elizabeth. Elizabeth é sua única irmã viva.

Seu pai Fred dirigia uma empresa de construção bem-sucedida nos bairros periféricos de Nova York. Ele abriu seu negócio em 1968, mas logo começou por conta própria no coração de Manhattan.

Getty Images Trump ao telefone no edifício Trump Plaza, em 1987

Getty Images Trump com as máquinas caça-níqueis do cassino Taj Mahal em Atlantic City

Cassinos, condomínios, campos de golfe e hotéis seguiram, de Atlantic City, Chicago e Las Vegas até a Índia, Turquia e Filipinas.

O estilo extravagante de Donald Trump o ajudou a se destacar no mundo dos negócios de Nova York e a ascender ao estrelato no mundo do entretenimento com o programa de TV O Aprendiz.

Getty Images Trump em seu helicóptero enquanto sobrevoa as Torres Gêmeas em Nova York

Getty Images Donald Trump com seu filho Donald Trump Jr. e sua filha Ivanka Trump em foto publicitária da 6ª temporada de O Aprendiz.

Trump se casou três vezes e tem cinco filhos. Ele se casou pela primeira vez em 1977 com Ivana Zelní?ková.

Getty Images Donald Trump e Ivana posam ao lado de corrimão dourado de sua casa

Getty Images Trump e Melania, com quem se casou em 2005

Trump se casou com sua terceira esposa, Melania Knauss, em 2005. Quando se conheceram, sete anos antes, ele tinha 52 anos e ela 28.

Sua carreira política começou em 2015, quando anunciou sua candidatura à Casa Branca durante uma coletiva de imprensa na Trump Tower, cercado por sua família. Seu lema: "Faça a América grande novamente".

Bloomberg/Getty Images Trump no lançamento de sua campanha presidencial para 2016

Getty Images Trump durante discurso da vitória na eleição presidencial de 2016

Getty Images Trump após debate com Hillary Clinton na campanha eleitoral de 2016

Após uma campanha acirrada e marcada por controvérsias, ele derrotou a candidata democrata Hillary Clinton e foi empossado como o 45º presidente dos Estados Unidos em 2017.

Getty Images Trump caminha por tapete azul ao chegar para a cerimônia de posse em Washington, em janeiro de 2017

Bloomberg/Getty Images Trump durante entrevista no Salão Oval da Casa Branca

Sua Presidência foi um período incerto para os aliados dos EUA, com Trump frequentemente entrando abertamente em choque com líderes estrangeiros. Ele se retirou de grandes acordos climáticos e comerciais e iniciou uma guerra comercial com a China.

Getty Images Trump entrou muitas vezes em choque com outros líderes estrangeiros durante sua primeira presidência

Getty Images Trump e Theresa May andam de mãos dadas durante visita da então primeira-ministra britânica à Casa Branca

O último ano de sua presidência foi dominado por críticas sobre sua gestão da pandemia de covid-19. Trump foi forçado a fazer uma pausa durante sua campanha eleitoral de 2020 após ser diagnosticado com o vírus.

Trump perdeu a corrida presidencial de 2020 para Joe Biden, mas se recusou a aceitar o resultado, alegando que a eleição havia sido fraudada. Ele reuniu apoiadores em Washington em 6 de janeiro, instando-os a marchar até o Congresso.

A manifestação se transformou em um motim e suas ações naquele dia são o foco de dois processos criminais.

Getty Images Trump durante comício em 6 de janeiro de 2021, em Washington, antes da invasão ao Capitólio

Reuters Ações de Trump no dia da invasão ao Capitólio são o foco de dois processos criminais

Sua carreira política parecia ter acabado, mas ele anunciou outra candidatura à presidência e rapidamente se tornou o favorito do Partido Republicano.

Trump começou a campanha para a eleição geral enfrentando 91 acusações criminais.

Handout/Getty Images Trump foi fotografado pela polícia após ser indiciado criminalmente na Geórgia em agosto de 2023

Em maio de 2024, ele foi considerado culpado de 34 acusações de fraude relacionadas ao pagamento de suborno para silenciar a atriz de filmes adultos Stormy Daniels antes da eleição de 2016.

De volta à campanha eleitoral no verão, um atirador de 20 anos tentou assassiná-lo em um comício em Butler, Pensilvânia.

AP Trump foi baleado de raspão em comício de campanha na Pensilvânia em julho de 2024

Dias depois, na Convenção Nacional Republicana, ele foi confirmado como candidato presidencial do partido.

A vitória de Trump o torna o presidente mais velho dos EUA. Ele terá 82 anos até o fim do mandato.