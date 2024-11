Filha de Elon Musk planeja deixar os EUA após vitória de Trump

Vivian Jenna Wilson, filha transgênero do bilionário Elon Musk, publicou nas redes sociais que pensa em deixar os Estados Unidos, após o republicano Donald Trump vencer as eleições presidenciais na quarta-feira (6/11). Segundo ela, a ascensão do republicano significaria uma "ameaça" à população LGBTQIA+.

"Eu pensei nisso por um tempo, mas ontem (quarta-feira) se confirmou para mim. Não vejo meu futuro nos Estados Unidos", escreveu, em seu perfil no Threads. No perfil do Instagram, ela publicou um story atestando que pensa em deixar os EUA.

Vivian Jenna Wilson pensa em deixar os EUA (foto: Reprodução/Vivian Jenna Wilson)

Relação com Elon Musk

Vivian Jenna Wilson e o pai, Elon Musk, não se falam desde 2022. Ela inclusive se refere aos familiares como pertencentes de sua "ex-família". Vivian Jenna Wilson é filha de Elon Musk com sua primeira esposa, Justine Wilson. Ela já acusou o bilionário de ser um pai ausente e disse que ele não aceitou sua transição de gênero.