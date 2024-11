As influencers de 'corpo perfeito' criadas por IA e patrocinadas por marcas esportivas

Uma modelo e influenciadora chamada Aitana Lopez, gerada por inteligência artificial (IA), está ganhando milhares de dólares por mês em contratos com marcas e patrocínios para seus criadores baseados em Barcelona, na Espanha.

Lançada há um ano, Aitana tem mais de 330 mil seguidores no Instagram, o que faz dela a mais popular de uma nova onda de influenciadores realistas criados por inteligência artificial.

A jovem de vinte e poucos anos, de cabelo rosa, é apresentada como uma pessoa saudável apaixonada por fitness — e que tem um corpo perfeito no estilo 'hollywoodiano'.

Mas os críticos estão preocupados com a mensagem que isso envia às meninas, especialmente porque Aitana está sendo patrocinada por marcas esportivas e de nutrição, mas ela não existe.

Seus criadores são a agência The Clueless, que começou a fazer experimentos com inteligência artificial generativa, porque queria ter mais controle sobre os modelos que usava para campanhas publicitárias.

A agência convidou a BBC para uma sessão de fotos de produção, na qual eles mostraram como criam imagens para o perfil do Instagram de Aitana, assim como vídeos curtos para seus Stories na plataforma.

"Pretendemos sempre tentar fazer com que seja o mais parecido possível com o que um influenciador faria", explica Sofia Novales, da agência.

BBC A agência The Clueless tira fotos em uma locação para inserir Aitana posteriormente

"Tiramos uma foto comigo na imagem, e temos que substituí-la por inteligência artificial, então temos que brincar um pouco com luzes e sombras para torná-la o mais real possível."

De volta ao estúdio, os designers mostram como é fácil inserir Aitana nas paisagens.

Com apenas alguns cliques, eles são capazes de apagar Sofia e, em seguida, solicitar ao gerador de imagens de inteligência artificial que adicione Aitana.

Poucos segundos depois, o programa de computador apresenta cerca de uma dúzia de imagens de Aitana — em poses diferentes e com roupas diferentes.

Sofia acredita que o sucesso de Aitana não se deve apenas às imagens realistas, mas também aos Stories e às legendas.

Eles dão a impressão de que Aitana é uma influenciadora de verdade, com um estilo de vida glamouroso.

Instagram @fit_aitana Aitana faz posts patrocinados com produtos e serviços

A agência não rotula rotineiramente as imagens individuais como criadas por inteligência artificial, mas a conta é classificada como uma criação de IA de acordo com as regras do Instagram.

Há muitos outros influenciadores e modelos gerados por IA inundando o Instagram desde o início do boom da inteligência artificial generativa.

Com apenas algumas frases de texto, os geradores de imagens de IA podem desenhar qualquer imagem que o usuário desejar.

Muitas das modelos criadas por inteligência artificial que estão sendo geradas são diretamente voltadas para o público masculino, com imagens altamente sexualizadas de mulheres.

Alguns críticos, como Danae Mercer, uma influenciadora americana do amor-próprio, advertem que as modelos transmitem uma mensagem errada para meninas e meninos.

Reprodução Há muitas outras modelos e influenciadoras criadas por inteligência artificial, incluindo @millasofiafin

"Vejo um grande problema com o surgimento de modelos e influenciadoras criadas por inteligência artificial", diz ela.

"Acho que elas estão estabelecendo um padrão de beleza irrealista que está próximo o suficiente de ser real, de modo que muitas pessoas que as seguem não percebem que não são reais, especialmente adolescentes, meninas adolescentes."

Os criadores de Aitana fizeram até anúncios publicitários para marcas esportivas e de nutrição com a modelo posando em academias.

Perguntamos à agência se era eticamente errado ou não fingir que Aitana frequenta a academia e é cuidadosa com sua alimentação para ter um corpo esbelto.

A agência The Clueless argumenta que esse tipo de conteúdo não é diferente da falsa perfeição vista em modelos e influenciadoras reais do Instagram que usam filtros ou retoques.

"Você pode ver isso em toda parte na publicidade. Se você comparar Aitana com o resto dos influenciadores, ela tem a mesma aparência que os outros", diz Sofia Novales.

Atualmente, a agência está fazendo experimentos com modelos com mais diversidade criadas por inteligência artificial, mas aparentemente elas não são tão populares entre os clientes ou seguidores.