Governo Trump: Quem é Susan Wiles, 1ª mulher a ser chefe de gabinete de um presidente dos EUA

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, anunciou que sua gerente de campanha, Susan Summerall Wiles, servirá como sua chefe de gabinete da Casa Branca quando ele assumir a presidência no ano que vem.

Trump disse que Wiles o ajudou a alcançar "uma das maiores vitórias políticas da história americana" e "é forte, inteligente, inovadora e é universalmente admirada e respeitada".

"É uma honra bem merecida ter Susie como a primeira mulher chefe de gabinete na história dos Estados Unidos", ele continuou. "Não tenho dúvidas de que ela deixará nosso país orgulhoso."

Wiles, 67, é a primeira mulher a ser nomeada chefe de gabinete da Casa Branca.

A equipe de transição de Trump está atualmente trabalhando para escolher os principais membros do novo governo republicano, incluindo os chefes de todos os 15 departamentos executivos, bem como os secretários de Estado e de Defesa, a partir de 20 de janeiro.

Reuters Susan Wiles diz que na sua época, 'modos eram fundamentais' na política

'Dama de gelo'

Em seu discurso de vitória esta semana, Trump se referiu a Wiles como "a dama de gelo" enquanto ela estava atrás dele no palco.

Ela opera principalmente "nos bastidores", disse o presidente eleito, mas é conhecida como uma das agentes políticas mais temidas dos EUA.

"Susie continuará a trabalhar incansavelmente para tornar a América grande novamente", ele acrescentou em sua declaração na quinta-feira, referindo-se ao seu slogan de campanha frequentemente repetido.

Um perfil do site Politico no início deste ano descreveu Susie Wiles como temida, mas pouco conhecida.

Menos de um ano depois que Wiles começou a trabalhar na política, ela se juntou à campanha de Ronald Reagan, antes de sua eleição de 1980.

Ela passou a desempenhar um papel fundamental na transformação da política na Flórida, onde mora.

Em 2010, ela transformou Rick Scott, um então empresário com pouca experiência política, em governador da Flórida em apenas sete meses. Scott agora é um senador dos EUA.

Wiles conheceu Trump durante as primárias presidenciais republicanas de 2015 e se tornou a copresidente de sua campanha na Flórida. Trump venceu de Hillary Clinton no Estado em 2016.

Se antes a Florida era considerada um Estado indefinido, que podia tanto votar em democratas quanto em republicanos, hoje é considerado um Estado onde a vitória republicana é quase certo.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, que a colocou no comando de sua bem-sucedida corrida para governador dois anos depois, descreveu Wiles como "a melhor no ramo".

Wiles trabalhou na campanha de Trump ao lado de Chris LaCivita, um veterano da política republicana com décadas de experiência.

Os dois trabalharam com Trump para formular uma estratégia vencedora para as primárias presidenciais.

Em seu perfil no Politico, a avó de 67 anos - que é filha do falecido jogador de futebol americano e apresentador Pat Summerall - disse que vem de uma formação política "tradicional".

"No início da minha carreira, coisas como boas maneiras importavam e havia um nível esperado de decoro", disse ela, descrevendo o partido Republicano como significativamente diferente do de várias décadas atrás.

"E então eu entendo que o GOP de hoje é diferente", disse ela, referindo-se ao Partido Republicano, que também é chamado de Grand Old Party (grande e antigo partido)

"Há mudanças com as quais devemos conviver para fazer as coisas que estamos tentando fazer."

Getty Images Susan foi gerente de campanha de Trump

O que faz um chefe de gabinete?

O chefe de gabinete é considerado o principal assessor do presidente e desempenha um papel crucial na administração.

Ele serve essencialmente como gerentes da Casa Branca e é responsável ??por montar a equipe do presidente.

O chefe de gabinete lidera a equipe por meio do Gabinete Executivo do Presidente e supervisiona todas as operações diárias e atividades da equipe.

Ele também aconselha os presidentes sobre questões políticas e é responsável ??por direcionar e supervisionar o desenvolvimento de políticas públicas.