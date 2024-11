Brasileira é presa em Malta com mais de 60 cápsulas de cocaína no corpo

Uma jovem brasileira de 22 anos foi presa no Aeroporto Internacional de Malta sob suspeita de carregar 66 cápsulas de cocaína em seu corpo, de acordo com a polícia local. Ela levava parte da droga no estômago, segundo as autoridades.

Natural de Goiânia, ela foi detida assim que chegou em Malta, em voo vindo de Barcelona no domingo (3/11). Por meio de exame de raio-x, a polícia identificou que ela levava substâncias ilícitas consigo e logo encaminhou a jovem para um hospital.

A brasileira é identificada como assessora da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Abadiânia (GO) no Portal de Transparência, tendo sido admitida em janeiro. Em nota ao jornal O Popular, a prefeitura afirmou que a mulher não faz mais parte do quadro de funcionários.

"A Prefeitura Municipal de Abadiânia informa que a servidora não faz mais parte do quadro de funcionários, sendo desligada do órgão no dia 1º de novembro de 2024. Esclarecemos ainda que a referida profissional prestou serviços na Prefeitura entre janeiro e outubro de 2024, não mantendo nenhum vínculo com o município desde a sua exoneração", diz a nota.

Ao Correio, o Ministério das Relações Exteriores informou que permanece à disposição da jovem para prestar ajuda consular necessária, por meio da rede consular na Itália.

"Em atendimento ao direito à privacidade e em observância ao disposto na Lei de Acesso à Informação e no decreto 7.724/2012, o Ministério das Relações Exteriores não fornece informações sobre casos individuais de assistência a cidadãos brasileiros", completou o Itamaraty.