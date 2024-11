A mensagem na garrafa encontrada em farol marítimo após 132 anos

Engenheiros encontraram uma garrafa com uma mensagem de 132 anos no fundo das paredes de um farol marítimo no sul da Escócia.

A garrafa foi encontrada dentro do Farol de Corsewall, no ponto mais ao norte da península de Rhins of Galloway.

Escrita com pena e tinta, a carta datada de 4 de setembro de 1892 revela os nomes de três engenheiros que instalaram um novo tipo de luz na torre de 30 metros.

Também tem os nomes dos três zeladores do farol.

A garrafa de 20 cm foi encontrada por Ross Russell, um engenheiro mecânico do Conselho de Faróis do Norte, durante uma inspeção.

Ele a encontrou depois de remover painéis de um armário. A equipe a recuperou usando uma engenhoca feita com uma corda e um cabo de vassoura.

Mas eles esperaram até que o guardião do farol, Barry Miller, chegasse antes de abri-lo.

"Meu Deus, como sou grato por eles terem feito isso", diz ele.

A garrafa tem uma base convexa incomum, o que impede que fique em pé, sendo feita de vidro grosso, cheio de pequenas bolhas de ar. Acredita-se que ela teria contido óleo em algum momento. O tampão de cortiça havia se expandido com o tempo, grudado no vidro, e o arame que o prendia havia enferrujado e se deteriorado.

Ross Russell O faroleiro de Corsewall, Barry Miller, disse que suas mãos tremiam quando ele abriu a garrafa

Os homens tiveram que cortar a parte superior da rolha e furá-la com muito cuidado.

A nota inicialmente parecia grande demais para ser retirada pelo gargalo da garrafa, então eles criaram uma ferramenta usando dois pedaços de cabo para torcê-la pela abertura estreita.

Miller, de 77 anos, disse à BBC Escócia que suas mãos tremiam quando ele a abriu.

"Foi tão emocionante, foi como encontrar nossos colegas do passado. Foi realmente como se eles estivessem lá", diz ele.

"Foi como tocá-los. Como se eles fossem parte da nossa equipe. Em vez de apenas quatro de nós estarmos lá, estávamos todos lá compartilhando o que eles tinham escrito porque era tangível e era possível ver o estilo de sua caligrafia."

"Você sabia o que eles tinham feito. Sabia que eles a tinham escondido em um lugar onde não seria encontrada por muito, muito tempo."

O que diz a mensagem?

Ross Russell A mensagem encontrada no farol da Escócia é datada de 1892

Estação de Luz e Sinal de Névoa de Corsewall, 4 de setembro de 1892.

Esta lanterna foi erguida por James Wells, engenheiro, John Westwood, carpinteiro, James Brodie, engenheiro, David Scott, operário, da empresa James Milne & Son Engineers, Milton House Works, Edimburgo, durante os meses de maio a setembro e reacendida na noite de quinta-feira, 15 de setembro de 1892.

Os seguintes eram os responsáveis pela estação neste momento: John Wilson, principal, John B Henderson, 1º assistente, John Lockhart, 2º assistente.

A lente e a máquina foram fornecidas por James Dove & Co Engineers, Greenside, Edimburgo, e montadas por William Burness, John Harrower e James Dods, engenheiros da empresa mencionada.

'Fiquei completamente maravilhado'

Jane Murray John Wilson (segundo da esquerda) é mencionado na carta. Ele está na foto ao lado de Robert Murray (direita), George Craig e um guardião desconhecido, que acredita-se estar de visita.

Ross Russell, que encontrou a garrafa com seus colegas Morgan Dennison e Neil Armstrong, diz que foi uma descoberta inacreditável.

"A nota foi simplesmente sensacional, fiquei completamente espantada", diz Ross.

"Ser a primeira pessoa a tocar na garrafa depois de 132 anos foi simplesmente alucinante."

"É uma descoberta única na vida."

Ross Russell Ross (à direita) encontrou a garrafa com seus colegas Morgan Dennison e Neil Armstrong antes de entregá-la ao guardião do Farol de Corsewall para abri-la

Os engenheiros viajaram até o farol de 209 anos para um projeto de um ano, cujo objetivo era verificar o rolamento sobre o qual a lente de cinco toneladas gira.

Eles estavam tentando examinar sob o piso para ver se aquela seção seria capaz de sustentar a lente enquanto estivesse fora do rolamento, quando encontraram a garrafa.

Os homens que escreveram a nota em 1892 estiveram no farol para instalar um tipo diferente de lanterna e envidraçamento no topo da torre.

“Foi uma coincidência estranha encontrar a nota enquanto trabalhávamos no equipamento descrito na própria nota,” disse Ross.

O engenheiro de 36 anos mencionou que eles planejam recolocar a nota e a garrafa no local onde foram encontradas, além de adicionar uma mensagem própria.

A garrafa e a nota estão atualmente armazenadas na sede do Northern Lighthouse Board, em Edimburgo.

Euan Murray Euan Murray é o tataraneto de Robert Murray, que trabalhou no Farol de Corsewall em 1892

Um descendente de um dos faroleiros diz que ficou encantado com a descoberta.

Euan Murray, que cresceu a 16 km do farol em Stranraer, é o tataraneto de Robert Murray, que trabalhou ao lado de John Wilson em Corsewall.

"Eu acho muito interessante ver um pouco da história da família surgir do nada assim", diz ele.

O homem de 32 anos acrescentou: "É incrível pensar que o trabalho que eles fizeram naquela época ainda é completamente relevante hoje, mesmo na era da navegação por satélite."

O engenheiro chefe da Marinha Real diz: "Os navios ainda usam esses faróis para navegação segura diariamente."